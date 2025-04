Paukenschlag: BSG Stahl Brandenburg trennt sich vom Trainer

Die sportliche Lage

Die Trennung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die sportliche Situation der BSG Stahl Brandenburg auf den ersten Blick stabil erscheint. Mit 45 Punkten aus 20 Spielen steht der Verein auf dem zweiten Tabellenplatz der Landesliga Nord. Lediglich der FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf rangiert mit einem Punkt Vorsprung an der Spitze, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. Hinter Stahl folgt die SG Einheit Zepernick mit vier Zählern Rückstand. Der Aufstiegskampf bleibt somit offen.

Ein durchwachsener März

Dennoch verliefen die letzten Wochen für die BSG nicht ohne Dämpfer. Am vergangenen Wochenende kam die Mannschaft zuhause gegen den FSV Bernau nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Zwar gelang am 29. März ein 1:0-Auswärtserfolg bei Falkensee-Finkenkrug, doch bereits am 22. März musste man sich im heimischen Stadion mit 3:4 dem FC 98 Hennigsdorf geschlagen geben. Zwei Heimspiele ohne Sieg könnten in der internen Bewertung der sportlichen Leitung eine Rolle gespielt haben.

Nächste Aufgabe: Neustadt/Dosse

Die nächste Bewährungsprobe für die nun interimistisch betreute Mannschaft steht am kommenden Samstag an. Dann gastiert die BSG Stahl Brandenburg bei Schwarz-Rot Neustadt/Dosse, das mit 31 Punkten aktuell den siebten Tabellenplatz belegt. Trotz der Unruhe an der Seitenlinie wird Stahl dringend punkten müssen, um im Aufstiegsrennen nicht weiter an Boden zu verlieren. Ein Blick auf die Tabelle zeigt: Mit einem Ausrutscher könnte die Mannschaft auch von den Verfolgern eingeholt werden.

Die Stationen von Aaron Müller

Für den 36-jährigen Aaron Müller endet damit eine rund zweijährige Amtszeit an der Havel. In der aktuellen Saison verzeichnete er mit seinem Team 14 Siege, drei Unentschieden und drei Niederlagen. Bereits in der Vorsaison hatte er mit 15 Siegen, einem Remis und zwei Niederlagen eine starke Bilanz in Brandenburgs höchster Landesklasse vorzuweisen. Zuvor war Müller in der NOFV-Oberliga Süd bei Ludwigsfelde tätig. Dort belegte er in der Spielzeit 2022/23 mit sechs Siegen, fünf Unentschieden und acht Niederlagen einen Mittelfeldplatz. In den Jahren davor trainierte er den TSV Rudow in der Berlin-Liga sowie Teams im Jugendbereich von TeBe und Viktoria Berlin.

Ein erfahrener Mann mit Höhen und Tiefen

Müllers Trainerkarriere umfasst inzwischen fast ein Jahrzehnt im Männer- und Jugendbereich. Seine Stationen in der Berlin-Liga beim TSV Rudow (2016 bis 2019) verliefen dabei mit wechselndem Erfolg. Mit Platzierungen im Tabellenmittelfeld und soliden Punktausbeuten machte er sich in Berlins Fußballszene einen Namen. Im Nachwuchsbereich sammelte er zudem Erfahrungen in der Regionalliga der U19 bei TeBe sowie in der Verbandsliga der B-Junioren bei Viktoria Berlin.

Offene Fragen und nächste Schritte

Die BSG Stahl Brandenburg hat bislang keine weiteren Angaben zur künftigen Besetzung der Trainerposition gemacht. Auch Namen möglicher Kandidaten für eine dauerhafte Nachfolge sind derzeit noch nicht bekannt. In Anbetracht der sportlichen Ambitionen ist jedoch davon auszugehen, dass der Verein zeitnah eine Entscheidung treffen wird. Bis dahin bleibt die sportliche Verantwortung bei internen Kräften – mit dem klaren Ziel, den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten und im Aufstiegsrennen ein gewichtiges Wort mitzureden.