Paukenschlag beim VfR Warbeyen und was Kritiker dabei übersehen

Trainerwechsel mitten in der Saison sind selten elegant. Sie erinnern ein wenig an den Versuch, während der Fahrt die Reifen zu wechseln: möglich, aber gefährlich und garantiert nicht geräuschlos. Dass der VfR Warbeyen seinen Coach Sandro Scuderi entlässt, obwohl er dem Vorstand ohnehin schon gesagt hatte, dass er nach der Saison aufhören möchte, wirkt auf den ersten Blick wie ein unnötiger Umweg. Doch im Fußball ist der direkte Weg bekanntlich nicht immer der beste. Manchmal führt die Abkürzung über die lange Strecke. Entscheidungen im Fußball folgen selten der Logik des Stammtischs – und fast nie dem Kalender. Ein zweiter Blick auf die Sache und auf Nachfolger Thomas Gerstner lohnt.