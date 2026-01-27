Paukenschlag beim VfR Heilbronn: Ex-Profi ist nicht weiter Trainer

Zur zweiten Saisonhälfte brauch Verbandsligist VfR Heilbronn einen neuen Trainer. Dazu gibt es aktuelle Informationen des Vereins.
Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Facebook mit:
"Der VfR Heilbronn muss für den weiteren Verlauf der laufenden Saison auf Manuel Fischer verzichten. Manuel Fischer hat den Verein am vergangenen Wochenende darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen für den Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen kann. Der Verein respektiert diese Entscheidung ausdrücklich und bedankt sich bei Manuel Fischer für seinen Einsatz, sein Engagement und seine geleistete Arbeit in einer sportlich anspruchsvollen Phase. Für seinen weiteren persönlichen Weg wünschen wir ihm alles Gute und viel Kraft."
1. Young Boys Reutlingen 18 14-3-1 51:22 45
2. FC Holzhausen 18 12-3-3 40:14 39
3. TSV Berg 18 11-3-4 58:25 36
4. TSV Oberensingen 18 10-2-6 44:19 32
5. Sportfreunde Dorfmerkingen 18 10-2-6 34:25 32
6. VfB Friedrichshafen (Auf) 17 9-3-5 35:30 30
7. TSG Hofherrnweiler-Unterrombach 18 8-3-7 22:22 27
8. Calcio Leinfelden-Echterdingen (Ab) 18 8-1-9 23:35 25
9. SV Fellbach (Ab) 17 7-3-7 34:39 24
10. SSV Ehingen-Süd 18 7-3-8 29:35 24
11. Sportfreunde Schwäbisch Hall 17 6-3-8 30:42 21
12. TSV Weilimdorf (Auf) 18 6-1-11 36:45 19
13. FC Rottenburg (Auf) 18 5-2-11 33:43 17
14. FC Esslingen 17 4-5-8 28:43 17
15. TSG Tübingen 18 4-3-11 16:47 15
16. FSV Waiblingen (Auf) 18 3-4-11 26:38 13
17. VfR Heilbronn 18 2-6-10 22:37 12
