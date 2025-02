Paukenschlag beim TuS Beuerbach: Mike Baier übernimmt im Sommer

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier.

Großes Lob für Engagement von Herbert Leus

„Wir haben Herbert Leus viel zu verdanken. Er hat die zweite Mannschaft wieder ins Leben gerufen und den Verein auf gesunde Beine gestellt. Und immer unermüdlichen Einsatz gezeigt. Wir gehen super-gut auseinander“, streicht der Sportliche Leiter Robin Reutzel die Verdienste des amtierenden Trainers heraus, um sich gleichermaßen auf den künftigen zu freuen:

Kompletter Kader bleibt – Mike Baier findet gute Grundlage vor

„Wir wollten bewusst einen jungen Trainer. Wobei Mike aus seiner Zeit im Saarland ja schon die Erfahrung von fünf Jahren als Spielertrainer mitbringt. Er hat in den Gesprächen einen sehr souveränen Eindruck gemacht. Sein Konzept passt genau zu dem, was wir vorhaben.“ Da passt es ins Bild, dass die Spieler des aktuellen Kaders „komplett für die nächste Saison zugesagt haben“, bestätigt Reutzel eine weitere wichtige Weichenstellung. Verbunden mit den Bemühungen um punktuelle Verstärkungen. Für Mike Baier scheint demnach das Feld beim derzeitigen Kreisoberliga-Zehnten bestens bestellt zu sein.

Ganz aufs Coaching fokussiert

Für den 34-Jährigen, der in der U19 des FC Bayern an der Schnittstelle zu den Profis stand, ehe ihn eine schwere Verletzung zurückwarf, ist klar, dass er sich beim TuS Beuerbach aufs Coaching fokussieren wird. Das habe den Vorteil, im Training und bei den Spielen alles genau im Blick zu haben, erläutert Mike Baier. Wobei der zweifache Familienvater, der nach der Rückkehr aus dem Saarland in Wiesbaden arbeitet und wieder in Aarbergen wohnt, durchaus gerne noch selbst mitgemischt hätte. Doch frühere Knieverletzungen und ein Knorpelschaden im Sprunggelenk lassen ihn davon Abstand nehmen.

Kein Trainer für Mittelmaß

Zuletzt hatte er zu Beginn dieser Runde beim RSV Würges (KOL Limburg-Weilburg), bei dem sein Vater Torsten Baier als Trainer fungiert, als Spieler ausgeholfen. Dieses Engagement sei von vorneherein befristet gewesen, erläutert Mike Baier, der auch auf ein Gastspiel beim Verbandsligisten SV Niedernhausen zurückblickt, wofür die Freundschaft zum früheren SVN-Spielertrainer Maurice Burkhardt (jetzt RW Hadamar) den Ausschlag gegeben hatte.

Jetzt blickt Mike Baier, an dem auch andere Vereine Interesse gezeigt hatten, seinem ersten Trainer-Part pur entgegen: „Der TuS Beuerbach ist ein gut geführter Verein, der aktuell nicht da steht, wo er sich sieht. Aber es ist Potenzial vorhanden. Ich komme als Trainer nicht, um nur um Platz acht, neun oder zehn zu spielen. Ich will aber auch nicht vom Aufstieg sprechen. Doch wir wollen angreifen.“