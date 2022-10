Paukenschlag beim TSV Steinhöring: Kreisklassist trennt sich von Coach Petar Jokic Nachfolge noch offen

In der vergangenen Spielzeit hatte Jokic seine Mannschaft durch eine stabile Saison geführt, belegte mit ihr in der Abschlusstabelle einen respektablen sechsten Rang. In der aktuellen Runde lief es dagegen holpriger. Der TSV Steinhöring ließ in seinen Leistungen die gewünschte Konstanz vermissen und befindet sich derzeit im Tabellenkeller, mit nur drei Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz.

Auf dem Papier haben die Steinhöringer ein machbares Restprogramm bis zur Winterpause. In den verbleibenden sechs Ligaspielen wird es vermutlich darum gehen, sich in eine ordentliche Ausgangsposition für den Kampf um den Klassenerhalt im neuen Kalenderjahr zu bringen.

Petar Jokic wird dann nicht mehr an der Seitenlinie stehen, obwohl er noch bis vor wenigen Tagen an eine Fortsetzung seines Engagements geglaubt hatte. „Ich bin nämlich ein Kämpfer. Ich habe bis zuletzt alles versucht“, so Jokic, für den gewisse Umstände am Ende nicht mehr tragbar waren. „Ich konnte in meiner gesamten Zeit nicht auf den besten Kader zurückgreifen. In der Reserve gibt es sehr gute Spieler, die eigentlich in die Erste gehören. Sie haben sich aber geweigert. Es gibt da einen Konflikt, der schon länger existiert, schon aus der Zeit vor mir. Vor allem in der aktuellen Situation, in der wir viele Verletzte hatten, hätten die Besten auflaufen sollen, zum Wohle des Vereins.“

Stattdessen war Jokic zuletzt in Hohenlinden dazu gezwungen, „drei Verletzte“ mit auf die Bank zu nehmen. Im Dialog mit Sprenger suchte Jokic vergeblich nach einem Lösungsweg. Letztlich fanden beide keinen gemeinsamen Nenner für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Trotzdem soll die gemeinsame Zeit nicht als Missverständnis in Erinnerung bleiben: „Beide Seiten können insgesamt zufrieden sein. Wir gehen im Guten auseinander“, betont der Ex-Trainer. Eine schöpferische Pause möchte Jokic übrigens nicht einlegen. „Ich bin heiß, ab der Winterpause eine neue Aufgabe anzugehen“, stellt sich der renommierte Fußballlehrer ins Schaufenster. Möglicherweise begegnen sich Jokic und der TSV Steinhöring also schon bald mal wieder, nur dann eben auf gegnerischen Seiten. (Florian Henning)