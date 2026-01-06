Das ist David Jahdadic. – Foto: FOTOBLUETE BIRGIT MUELL

Paukenschlag beim SV Wilhelmshaven: Trainer Jahdadic muss gehen Oberliga Niedersachsen: Der SV Wilhelmshaven trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer David Jahdadic, obwohl der Klub aus eigener Kraft Tabellenführer werden kann. Der Coach steht scheinbar mit einem anderen Verein in Kontakt.

Das ist ein Paukenschlag in der Oberliga Niedersachsen! Der SV Wilhelmshaven gibt am Dienstagabend bekannt, dass sich der Verein mit sofortiger Wirkung von Trainer David Jahdadic trennt. Eine überraschende Entscheidung mit Blick auf die gute Tabellenkonstellation.

"Der SV Wilhelmshaven und Cheftrainer David Jahdadic gehen ab sofort getrennte Wege. Nachdem sich ein Abschied von David Jahdadic angekündigt hatte, hat der Verein umgehend mit der Suche nach einem neuen Cheftrainer begonnen", teilt der Klub über seine Vereinskanäle mit. "Der SV Wilhelmshaven bedankt sich bei David Jahdadic sowohl für seine Tätigkeit als Cheftrainer als auch für seinen Einsatz als Spieler und würdigt ausdrücklich seine geleistete Arbeit für den Verein. In beiden Rollen hat er wichtige Impulse gesetzt und sich stets mit dem SV Wilhelmshaven identifiziert." >>> Das ist David Jahdadic

SV Wilhelmshaven kann aus eigener Kraft Oberliga-Tabellenführer werden Wie der ehemalige Regionalligist verrät, steht Jahdadic offenbar vor einem Engagement bei einem anderen Verein, weshalb Wilhelmshaven frühzeitig die Reißleine zieht. Eine Entscheidung, die überraschend, aber auch verständlich ist, schließlich hat der Tabellenfünfte der Oberliga Niedersachsen beste Aussichten auf den Aufstieg und damit auf die Rückkehr in die Regionalliga. Zur Winterpause rangiert der SVW auf Rang fünf mit drei Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Der Vorteil des Traditionsvereins ist allerdings die Ausgangslage, denn Wilhelmshaven hat zwei, teilweise drei Partien weniger als die Konkurrenz absolviert und kann daher aus eigener Kraft schon bald den Sprung auf Platz eins schaffen.