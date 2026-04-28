Paukenschlag beim SV Waldeck: Gutsmiedl muss nach acht Jahren gehen

Überraschende Entscheidung: Der SV Waldeck-Obermenzing verlängert nicht mit Erfolgstrainer Stefan Gutsmiedl. – Foto: Oliver Rabuser

„Die Entscheidung kommt für mich aus heiterem Himmel“, sagt Gutsmiedl im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern. Gemeinsam mit Trainer Gutsmiedl befindet sich der SV Waldeck-Obermenzing auf dem Weg, Historisches zu erreichen: Wenige Spieltage vor Saisonende liegt Waldeck auf Rang fünf in der Bezirksliga – ein Ergebnis, das mindestens in den vergangenen 15 Jahren seinesgleichen sucht .

Vom Abstiegskampf in der Kreisliga zur Top-Fünf-Mannschaft in der Bezirksliga: Diesen Weg ging Stefan Gutsmiedl mit dem SV Waldeck-Obermenzing. Nach acht Jahren nimmt die Erfolgsgeschichte nun ein abruptes Ende. Der Vertrag mit dem Erfolgstrainer wird nicht verlängert.

Nach acht erfolgreichen Jahren: Beim SV Waldeck wird nicht mehr auf Stefan Gutsmiedl gesetzt

Als Gutsmiedl den Verein im Sommer 2018 übernahm, spielte Waldeck in der Kreisliga gegen den Abstieg. Über die Jahre formte der Trainer ein Top-Team in der Bezirksliga. Stagnation? Fehlanzeige. Vielmehr zeigte die Entwicklung des jungen und talentierten Teams kontinuierlich nach oben. 2023 stieg der SV Waldeck in die Bezirksliga auf, 2026 gehört er zu den besten Teams der Liga.

Warum zieht die Vereinsführung ausgerechnet jetzt einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit Gutsmiedl? „Im Prinzip die üblichen Floskeln: Man will neue Wege gehen und nach acht Jahren etwas Neues machen“, sagt der Trainer über die ihm genannten Gründe. Mit der plötzlichen Trennung hat niemand gerechnet: „Spieler nicht wirklich, ich jetzt auch nicht wirklich – wir verstehen die Entscheidung nicht.“

Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs und das, was wir gemeinsam erreicht haben.

Stefan Gutsmiedl über seine Zeit beim SV Waldeck-Obermenzing

Wie es für Gutsmiedl nun weitergeht, ist aktuell noch offen. „Keine Ahnung tatsächlich“, sagt der scheidende Coach ehrlich. Viele Trainerposten seien bereits vergeben, Bewegung könne es höchstens noch rund um die Relegation geben. Gleichzeitig nimmt er die Situation aber auch gelassen: „Nach acht Jahren ist es vielleicht auch schön, mal nichts zu tun.“ Ganz ohne Fußball wird es für den Trainer aber wohl nicht bleiben. „Eine Tür geht zu, eine geht wieder auf“, so Gutsmiedl, der sich zumindest eine kurze Pause gut vorstellen kann.

Mit etwas Abstand blickt der Coach zufrieden auf das Erreichte zurück. „Ich bin sehr stolz“, betont er. „Es sind ja wirklich noch Spieler da, mit denen ich vor acht Jahren angefangen habe.“ Aus einer Mannschaft, die einst um den Klassenerhalt in der Kreisliga kämpfte, entwickelte sich ein Spitzenteam der Bezirksliga. „Auf einmal bist du eine Top-Fünf-Mannschaft“, sagt Gutsmiedl. „Ich bin unfassbar stolz auf die Jungs und das, was wir gemeinsam erreicht haben.“