Paukenschlag beim SV Kirschhausen

Kirschhausen. Paukenschlag beim bislang enttäuschenden B-Ligisten SV Kirschhausen: Miguel da Silva hat am Sonntagabend sein Traineramt nach mehr als drei Jahren beim Heppenheimer Stadtteilverein niedergelegt. Seine Entscheidung begründet der Portugiese zum einen mit der sportlichen Krise des Vorletzten, aber auch mit der „personellen Situation“.

Nach einer starken Rückrunde und Platz sieben in der Endabrechnung der vergangenen Saison wollten Trainer und Verein in der immer noch jungen Spielzeit 2025/26 an diese Leistungen anknüpfen. „Platz sechs bis acht“ hatten da Silva und sein Co-Trainer Sascha Schmitt vor Rundenbeginn deshalb als Ziel ausgegeben – wohlwissend aber, dass die B-Liga nochmals ein Stückchen stärker geworden ist, was nicht zuletzt an Mannschaften wie den A-Liga-Absteigern ISC Fürth und VfR Bürstadt und dem derzeit alles überragenden Tabellenführer VfB Lampertheim liegt.

