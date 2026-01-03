Paukenschlag beim Regionalligisten

Beim Regionalligisten TSG Balingen gibt es eine wichtige Personalentscheidung. Dies teilt der Verein dazu auf seiner Internetseite mit:

Die TSG Balingen und Cheftrainer Murat Isik haben in der Winterpause die Planung für die Saison 2026/2027 vorangetrieben. Nach offenen und vertrauensvollen Gesprächen hat sich Cheftrainer Murat Isik entschieden, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nach zweieinhalb gemeinsamen Jahren nicht zu verlängern. Verein und Trainer richten sich damit auf einen frühzeitig abgestimmten und geplanten Übergang aus.

Darüber hinaus wirkte der Trainer maßgeblich an der Weiterentwicklung der sportlichen Strukturen mit. Neben seiner Verantwortung für die erste Mannschaft brachte er sich intensiv in die Nachwuchsarbeit ein, war enger Ansprechpartner für die Jugendtrainer und übertrug die Spiel- und Arbeitsweise konsequent auf die U23 sowie die weiteren Nachwuchsteams. Damit prägte er die sportliche Ausrichtung des Vereins nachhaltig.

Der Trainer war vor zweieinhalb Jahren zur TSG Balingen gekommen. Gemeinsam mussten Verein und Trainer in den ersten Monaten einen großen personellen Umbruch bewältigen. Innerhalb eines halben Jahres verzeichnete der Klub damals 18 Abgänge, verbunden mit dem klaren Ziel, eine neue, junge Mannschaft aufzubauen, die perspektivisch langfristig wieder in die Regionalliga zurückgeführt werden kann. Dieses Ziel wurde bereits in der ersten Saison nach dem Abstieg erreicht, als das talentierte Team über die Aufstiegsrelegation in die vierthöchste Spielklasse zurückkehrte. Auch im Pokalwettbewerb sorgten die Balinger Kicker für Furore und schafften es bis ins Endspiel.

„Als ich vor zweieinhalb Jahren nach Balingen gekommen bin, hatte ich vom ersten Moment an ein gutes Gefühl, dass dieser Schritt der richtige ist. Genau auf dieses Gefühl höre ich jetzt wieder. Wir haben gemeinsam sehr viel bewegt, und ich bin überzeugt, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, die Verantwortung für den nächsten Entwicklungsschritt in andere Hände zu übergeben. Bis zum letzten Tag werde ich jedoch mit voller Überzeugung und maximalem Einsatz für diese Mannschaft und diesen Verein arbeiten“, erklärt Murat Isik.

Auch aus Vereinssicht fällt die Bilanz der gemeinsamen Zeit sehr positiv aus. „Wir haben den Trainer damals mit klaren Erwartungen verpflichtet: den sportlichen Neuaufbau nach einem großen Umbruch, die Entwicklung einer jungen Mannschaft, die Rückkehr in die Regionalliga sowie die Weiterentwicklung der Arbeitsweise und der Rahmenbedingungen rund um das Team. All diese Ziele wurden erreicht – und das deutlich früher, als man es realistischerweise erwarten durfte. Dieser Prozess dauert im Normalfall über Jahre“, betont der erste Vorsitzende Eugen Straubinger. „Dafür gebührt ihm großer Respekt und Dank. Wir haben damals einen Trainer für unsere Mannschaft verpflichtet, gekommen ist ein großartiger Mensch, der seine Visionen auf den gesamten Verein übertragen hat.“

Aktuell befindet sich die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest im Abstiegskampf. Dabei ist der Verein weiterhin uneingeschränkt davon überzeugt, dass der Trainer gemeinsam mit der Mannschaft alles daransetzen wird, den Klassenerhalt zu erreichen.

„Der Trainer trägt bis zum letzten Spieltag die volle sportliche Verantwortung und genießt unser komplettes Vertrauen. Unser gesamter Fokus liegt nun ausschließlich auf der Weiterentwicklung unseres Teams und dem gemeinsamen Ziel Klassenerhalt“, stellt Geschäftsführer Jonathan Annel klar.

Die frühe Kommunikation dieser Entscheidung erfolgte bewusst, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu geben und eine klare Struktur für die kommenden Monate zu schaffen. „Wie in den gesamten zurückliegenden zweieinhalb Jahren hatten wir auch in den letzten Wochen respektvolle und zielführende Gespräche. Murats Entscheidung respektieren und verstehen wir.“

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer für die Saison 2026/27 hat bereits begonnen. Der Verein wird sich hierfür – wie in der Vergangenheit – die notwendige Zeit nehmen und sowohl interne als auch externe Optionen prüfen.

Die Kaderplanung für die kommende Saison wird vereinsseitig im Hintergrund vorangetrieben und liegt federführend in der Verantwortung der Geschäftsführung und des Vorstandes. Die sportliche Expertise von Isik wird dabei weiterhin einbezogen.

Über weitere Entwicklungen im Bereich der Trainerfindung oder der Kaderplanung wird der Verein zu gegebener Zeit informieren. Bis dahin gilt der volle Fokus der Mannschaft, des Trainerteams und des gesamten Vereins der Vorbereitung ab dem 12. Januar sowie der Restrückrunde in der Regionalliga Südwest, in der die TSG Balingen gemeinsam noch einmal alles investieren will, um den Klassenerhalt zu sichern.