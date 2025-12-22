Paukenschlag beim KSV

Der Abgang kommt überraschend, trifft den Verein aber in einer sensiblen Phase. Unter Gonther hatte sich der Regionalligist sportlich und strukturell stabilisiert, die Zuschauerzahlen stiegen, der Kader fand zusammen. Besonders brisant: Trainer René Klingbeil hatte eine Vertragsverlängerung zuletzt ausdrücklich an die weitere Zusammenarbeit mit Gonther geknüpft.

Für den KSV beginnt damit eine Phase doppelter Ungewissheit: Während die sportliche Kaderplanung vorangetrieben wird – mit Tim Knipping wird aller Voraussicht nach ein Innenverteidiger mit Löwen-Vergangenheit und Zweitliga-Erfahrung kommen, weitere Zu- und Abgänge sind vorgesehen –, muss zugleich zeitnah ein Nachfolger für Sören Gonther gefunden werden. Als mögliche Kandidaten kursieren mehrere Namen, eine Entscheidung ist offen. Sicher ist nur: Der Wechsel nach Dresden hat den Verein stark getroffen.