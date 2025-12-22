Paukenschlag beim KSV

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der KSV Hessen Kassel muss einen gravierenden Einschnitt hinnehmen: Wie der Verein auf seiner Homepage mitteilte, wechselt Geschäftsführer Sören Gonther zum Zweitligisten Dynamo Dresden. Der 37-Jährige, dessen Vertrag in Kassel noch bis Saisonende gelaufen wäre, wird bei seinem früheren Klub den Posten des sportlichen Leiters übernehmen.
Der Abgang kommt überraschend, trifft den Verein aber in einer sensiblen Phase. Unter Gonther hatte sich der Regionalligist sportlich und strukturell stabilisiert, die Zuschauerzahlen stiegen, der Kader fand zusammen. Besonders brisant: Trainer René Klingbeil hatte eine Vertragsverlängerung zuletzt ausdrücklich an die weitere Zusammenarbeit mit Gonther geknüpft.
Für den KSV beginnt damit eine Phase doppelter Ungewissheit: Während die sportliche Kaderplanung vorangetrieben wird – mit Tim Knipping wird aller Voraussicht nach ein Innenverteidiger mit Löwen-Vergangenheit und Zweitliga-Erfahrung kommen, weitere Zu- und Abgänge sind vorgesehen –, muss zugleich zeitnah ein Nachfolger für Sören Gonther gefunden werden. Als mögliche Kandidaten kursieren mehrere Namen, eine Entscheidung ist offen. Sicher ist nur: Der Wechsel nach Dresden hat den Verein stark getroffen.