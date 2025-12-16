Paukenschlag beim FC Ingolstadt: Sportdirektor Ivo Grlic muss gehen

"Einvernehlich" haben man die Zusammenarbeit beendet, so das offizielle Statement des FCI. In der Pressemitteilung wird Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer wie folgt zitiert: "Wir bedanken uns bei Ivo Grlic für die jederzeit vertrauensvolle und professionelle Zusammenarbeit in den letzten mehr als zweieinhalb Jahren. Im Rahmen unseres eingeschlagenen Kurses hin zur finanziellen Stabilität müssen wir – wie in allen anderen Bereichen beim FCI – auch im Sport die bestehende Konstellation anpassen. Vor diesem Hintergrund sind wir zu der Entscheidung gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Diese Entwicklung haben wir stets offen und transparent miteinander besprochen. Genauso wie den Entschluss, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden, um frühzeitig klare Verhältnisse zu schaffen – insbesondere mit Blick auf die anstehenden Aufgaben: die Arbeit an der Rückrunde der laufenden Spielzeit sowie die frühzeitige Vorbereitung auf die Saison 2026/27."

Ivo Grlic, der über zweieinhalb Jahre an der Donau tätig war, kommentiert sein Aus bei den Schanzern folgendermaßen: "Ich danke dem FC Ingolstadt 04 für das entgegengebrachte Vertrauen und die professionelle Zusammenarbeit in den vergangenen gut zweieinhalb Jahren. Wir haben die Entscheidung jederzeit offen und respektvoll miteinander besprochen und gemeinsam den Zeitpunkt für die Beendigung der Zusammenarbeit gewählt. Dem Verein wünsche ich eine erfolgreiche Rückrunde sowie viel Erfolg bei der weiteren sportlichen und wirtschaftlichen Entwicklung."