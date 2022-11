Paukenschlag beim FC Gutmadingen: Trainer Steffen Breinlinger geht Nach fast sechs Jahren positiver Entwicklung gelang zuletzt zu wenig

Ganz überraschend kam der Abschied der Trainer offenbar nicht. Die Vereinsführung macht deutlich, dass die drei Trainer den FC Gutmadingen in den vergangenen Jahren sportlich, wie menschlich positiv und nachhaltig geprägt haben. Bis zum letzten Spiel hätte sich das Trio mit den Werten des Vereins identifiziert. Gelobt wird zudem das engagierte Auftreten in der täglichen Arbeit.

Die Mannschaft wurde von der Entwicklung bereits am vergangenen Donnerstag informiert und bedankte sich zum Ende der erfolgreichen Ära mit einem überzeugenden 4:0-Erfolg am Samstag gegen den Hegauer FV bei den scheidenden Trainern. Die Vereinsführung ist nun gefordert, die große Lücke zu schließen und den Fokus

auf eine hoffentlich genauso gewinnbringende Zukunft zu richten. Das bisherige Trainer-Trio habe dafür die Voraussetzungen geschaffen. In Ruhe will sich der FC Gutmadingen nun um eine Nachfolgerregelung bemühen.