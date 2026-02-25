Paukenschlag beim Ex-Oberligisten: Sofortiger Trainerwechsel Der FC Marbach und Coach Steffen Leibold trennen sich. von red · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Der FC Marbach zieht in der Bezirksliga Enz/Murr eine personelle Konsequenz – nicht aus sportlicher Hektik, sondern aus menschlicher Vernunft. Steffen Leibold hat sein Traineramt niedergelegt. Mit sofortiger Wirkung übernimmt Christos Makrigiannis die Verantwortung, begleitet von Dominik Gallert und Stefan Watzka.

Es ist ein Wechsel, der nicht nach Ergebnisdruck klingt, sondern nach Realitätssinn. Steffen Leibold legt sein Amt als Trainer des FC Marbach nieder. Der Verein begründet diesen Schritt nicht mit Tabellenplätzen oder kurzfristigen Stimmungslagen, sondern mit der Wucht des Alltags, die ein Traineramt im Amateurfußball längst geworden ist: Planung, Gespräche, Organisation, Verantwortung – Woche für Woche, weit über die 90 Minuten am Sonntag hinaus. Wer diesen Job „mit 120 Prozent“ lebt, zahlt irgendwann den Preis. Leibold hat, so beschreibt es der Klub, im vergangenen Jahr alles in Marbach investiert: Herzblut, Zeit, Energie. Doch neben dem Fußball stehen andere Bereiche, die nicht verhandelbar sind: Familie, Beruf, Gesundheit. Wenn das Gleichgewicht kippt, ist ein Schritt zurück keine Flucht, sondern Konsequenz. „Es wurde schlicht zu viel“, heißt es – und der Verein stellt klar: Gesundheit und Familie gehen vor. Das verdiene Respekt.