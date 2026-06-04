Paukenschlag beim 1. FC Bocholt: Trainer René Lewejohann muss gehen René Lewejohann ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer des 1. FC Bocholt. Erst im Dezember hatte der Ex-Coach des KFC Uerdingen übernommen, doch die Entwicklung in der Regionalliga West hat die Verantwortlichen nicht nachhaltig zufrieden gestellt. Wer Nachfolger werden könnte. von André Nückel · Heute, 13:16 Uhr · 0 Leser

Nicht mehr im Amt: René Lewejohann. – Foto: Markus Verwimp

Ein Paukenschlag am Donnerstag: Der 1. FC Bocholt hat die Trennung von Trainer René Lewejohann bekanntgegeben. Mit dieser Meldung überrascht der Tabellen-13. der Regionalliga West. Die Entwicklung hat die Verantwortlichen seit der Übernahme von Lewejohann im Dezember 2025 nicht nachhaltig überzeugt, zudem gibt es unterschiedliche Auffassungen bei der sportlichen Ausrichtung.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Bocholt beendet Zusammenarbeit mit Lewejohann „Nach intensiver Auswertung der Saison und zahlreichen internen Gesprächen sind die Verantwortlichen des Vereins zu dem Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit nicht fortzusetzen“, teilt der FCB mit. „Im Rahmen der Saisonanalyse wurden die sportliche Entwicklung der vergangenen Monate sowie die Perspektiven für die kommende Spielzeit intensiv aufgearbeitet. Dabei kamen die Verantwortlichen des Vereins zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Mannschaft durch eine Veränderung auf der Cheftrainerposition verbessert werden können.“ Der 1. FC Bocholt, der vor der vergangenen Saison als Titelkandidat gehandelt wurde, gibt außerdem an, dass „im Zuge der Gespräche zwischen der sportlichen Leitung und René Lewejohann unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der künftigen sportlichen Ausrichtung deutlich wurden“. Damit endet das Engagement des Ex-Profis am Hünting nach nur einem Halbjahr.

Schorch: „Die erhoffte sportliche Entwicklung ist ausgeblieben“ Lewejohann war auf Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch gefolgt. Der Ex-Profi übernahm 2024/25 zweimal interimsweise von Björn Mehnert und Sunay Acar, kam aber in einer Aufarbeitung zu der Erkenntnis, den Cheftrainerposten wieder zu räumen. Schorch teilt in der Stellungnahme mit: „Wir haben die Saison in den letzten Wochen sehr intensiv aufgearbeitet und viele Gespräche geführt. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die erhoffte sportliche Entwicklung ausgeblieben ist. Die Rückrunde verlief insgesamt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist. René hat sich jederzeit voll in den Dienst des Vereins gestellt und dafür gebührt ihm unser Dank. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die richtigen sportlichen Entscheidungen für die Zukunft des 1. FC Bocholt zu treffen.“ Auch Präsident Ludger Triphaus hat sich geäußert: „Wir haben uns diese Entscheidung alles andere als leicht gemacht. René hat sich in den vergangenen Monaten mit großem Engagement und voller Identifikation für den 1. FC Bocholt eingesetzt. Dafür danken wir ihm ausdrücklich. Gleichzeitig müssen wir nach einer ehrlichen Analyse feststellen, dass wir für die kommende Saison neue Akzente setzen müssen. Diese Entscheidung wird von Präsidium, Vorstand und sportlicher Führung gemeinsam getragen. Mit den neuen Tribünen, den Investitionen in unsere Infrastruktur und der großen Unterstützung unserer Fans wollen wir die nächste Entwicklungsstufe unseres Vereins erreichen. Dafür brauchen wir auf sportlicher Ebene einen neuen Impuls.“