Paukenschlag bei Türkspor Dortmund: Trainer nach 21 Tagen wieder weg

– Foto: Jochen Classen

Beim früheren Regionalligisten Türkspor Dortmund kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Der Verein, der immer noch mitten in einem Insolvenzverfahren steckt und um seine Zukunft bangt, muss nun einen weiteren sportlichen Rückschlag hinnehmen. Nach nur 21 Tagen Amtszeit hat Trainer Osman Köse seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Auch sein jüngerer Bruder und Co-Trainer Bahattin Köse ist nicht mehr am Mendeplatz tätig.

Die beiden Ex-Profis waren vor drei Wochen bei Türkspor vorgestellt worden und sollten nach dem Abschied des Duos Aldin Kljajic und Cosar Coskun sowie zahlreicher Spieler den sportlichen Neuaufbau gestalten. Doch daraus wird nichts. Wie Osman Köse den „Ruhr Nachrichten“ erklärt, sei der Rücktritt nicht von sportlicher sondern beruflicher Natur. Für ihn habe sich „kurzfristig eine neue, ortsgebundene Situation ergeben“, die es ihm zeitlich nicht mehr ermögliche, das Traineramt „in dem erforderlichen Umfang und mit der notwendigen Präsenz“.

Türkspors sportlicher Leiter Mehmet Sar, der gemeinsam mit den Köse-Brüdern vorgestellt wurde und die sportlichen Geschicke leiten sollte, möchte den „Ruhr Nachrichten“ zufolge weiter im Verein tätig bleiben. Er berichtet, dass Osman Köse mit der Gesamtsituation unzufrieden gewesen sein soll.