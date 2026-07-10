Paukenschlag bei Türkspor Dortmund: Trainer nach 21 Tagen wieder weg

Beim früheren Regionalligisten Türkspor Dortmund kehrt weiterhin keine Ruhe ein. Der Verein, der immer noch mitten in einem Insolvenzverfahren steckt und um seine Zukunft bangt, muss nun einen weiteren sportlichen Rückschlag hinnehmen. Nach nur 21 Tagen Amtszeit hat Trainer Osman Köse seinen sofortigen Rücktritt erklärt. Auch sein jüngerer Bruder und Co-Trainer Bahattin Köse ist nicht mehr am Mendeplatz tätig.
Die beiden Ex-Profis waren vor drei Wochen bei Türkspor vorgestellt worden und sollten nach dem Abschied des Duos Aldin Kljajic und Cosar Coskun sowie zahlreicher Spieler den sportlichen Neuaufbau gestalten. Doch daraus wird nichts. Wie Osman Köse den „Ruhr Nachrichten“ erklärt, sei der Rücktritt nicht von sportlicher sondern beruflicher Natur. Für ihn habe sich „kurzfristig eine neue, ortsgebundene Situation ergeben“, die es ihm zeitlich nicht mehr ermögliche, das Traineramt „in dem erforderlichen Umfang und mit der notwendigen Präsenz“.
Türkspors sportlicher Leiter Mehmet Sar, der gemeinsam mit den Köse-Brüdern vorgestellt wurde und die sportlichen Geschicke leiten sollte, möchte den „Ruhr Nachrichten“ zufolge weiter im Verein tätig bleiben. Er berichtet, dass Osman Köse mit der Gesamtsituation unzufrieden gewesen sein soll.
Die Herausforderung bei Türkspor habe sich für Köse als ein „Fulltime-Job“ herausgestellt. Köse arbeitete unter anderem auch an Teilen der Kaderzusammenstellung für die anstehende Westfalenliga-Saison. Doch insgesamt sei der Aufwand für sein Rollenverständnis als Trainer zu groß gewesen, so Köse. Bislang 14 Spieler hat Türkspor Dortmund für den neuen Kader bestätigt, davon überwiegend Nachwuchsspieler. Beim bislang einzigen Spiel der Vorbereitung, einer 1:4-Niederlage gegen Bezirksliga-Aufsteiger SG Gahmen, kamen zudem auch Spieler aus der eigenen U19 zum Einsatz.
Türkspor Dortmunds Präsident Dr. Akin Kara erklärt, dass man noch auf der Suche nach „drei bis vier Spielern“ sei. Vorerst werde Spieler und letztjährige Teammanager Hayrullah Alici das Training übernehmen, ehe „zeitnah“ ein neuer Trainer präsentiert werden soll.