Paukenschlag bei Tebe: Vorstandsmitglied tritt zurück

– Foto: Laura Bornemann

Bei Tennis Borussia Berlin setzen sich die personellen Veränderungen im Vorstand fort. Aus einer FuPa Berlin vorliegenden E-Mail geht hervor, dass Puria Ahmadian sein Vorstandsamt niedergelegt hat. Seit Januar 2025 ist er damit bereits das achte bekannte Vorstandsmitglied, das aus dem Gremium ausscheidet. Eine Nachbesetzung ist bislang nicht öffentlich bekannt

Bei Tennis Borussia Berlin setzt sich die personelle Bewegung in der Vereinsspitze fort. Wie aus einer FuPa Berlin vorliegenden E-Mail hervorgeht, legt Puria Ahmadian sein Amt als Vorstandsmitglied nieder. Die Erklärung datiert vom 13. Juli 2026.

Das Schreiben geht unter anderem an Vorstand, Aufsichtsrat und Ältestenrat. Ahmadian erklärt darin, sich nach einem Gespräch am selben Tag dazu entschieden zu haben, sein Amt als Vorstandsmitglied „unverzüglich niederzulegen“. Ab dem folgenden Tag wolle er auch von seinen weiteren Aufgaben absehen.

Konkrete Gründe für seine Entscheidung nennt Ahmadian in der E-Mail nicht.

Fanbeauftrage legen ihre Ämter nieder

Bereits wenige Tage zuvor hatte es bei Tennis Borussia weitere personelle und organisatorische Veränderungen gegeben. Die Fanbeauftragten kündigten an, ihre Ämter vorerst ruhen zu lassen. FuPa berichtet Zugleich hatte der Vorstand öffentlich von „schwierigen Zeiten“ gesprochen und erklärt, derzeit um ein belastbares Budget für die neue Saison zu kämpfen