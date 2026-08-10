Paukenschlag bei Tebe: Vorstandsmitglied tritt zurück

Bei Tennis Borussia Berlin setzen sich die personellen Veränderungen im Vorstand fort. Aus einer FuPa Berlin vorliegenden E-Mail geht hervor, dass Puria Ahmadian sein Vorstandsamt niedergelegt hat. Seit Januar 2025 ist er damit bereits das achte bekannte Vorstandsmitglied, das aus dem Gremium ausscheidet. Eine Nachbesetzung ist bislang nicht öffentlich bekannt
Nächster Rücktritt bei TeBe: Ahmadian legt Vorstandsamt nieder
Bei Tennis Borussia Berlin setzt sich die personelle Bewegung in der Vereinsspitze fort. Wie aus einer FuPa Berlin vorliegenden E-Mail hervorgeht, legt Puria Ahmadian sein Amt als Vorstandsmitglied nieder. Die Erklärung datiert vom 13. Juli 2026.
Das Schreiben geht unter anderem an Vorstand, Aufsichtsrat und Ältestenrat. Ahmadian erklärt darin, sich nach einem Gespräch am selben Tag dazu entschieden zu haben, sein Amt als Vorstandsmitglied „unverzüglich niederzulegen“. Ab dem folgenden Tag wolle er auch von seinen weiteren Aufgaben absehen.
Konkrete Gründe für seine Entscheidung nennt Ahmadian in der E-Mail nicht.
Fanbeauftrage legen ihre Ämter nieder
Bereits wenige Tage zuvor hatte es bei Tennis Borussia weitere personelle und organisatorische Veränderungen gegeben. Die Fanbeauftragten kündigten an, ihre Ämter vorerst ruhen zu lassen. FuPa berichtet Zugleich hatte der Vorstand öffentlich von „schwierigen Zeiten“ gesprochen und erklärt, derzeit um ein belastbares Budget für die neue Saison zu kämpfen
Achtes Ausscheiden seit Januar 2025
Ahmadians Amtsniederlegung reiht sich in zahlreiche personelle Veränderungen im Vorstand ein. Seit Januar 2025 sind Michael Lachmann, Hakan Authman, Dirk Lewandowitz, Jens Maedler, Christian Rudolph, Anna Schmidt und der frühere Vorstandsvorsitzende Günter Gerhard Brombosch im Vereinsregister als ausgeschieden vermerkt.
Mit Ahmadian kommt damit das achte bekannte Ausscheiden aus dem Vorstand seit Januar 2025 hinzu.
Satzung sieht mindestens drei Vorstandsmitglieder vor
Die Amtsniederlegung wirft zugleich Fragen zur aktuellen Besetzung der Vereinsspitze auf.
Nach der Satzung von Tennis Borussia besteht der Vorstand aus dem Vorstandsvorsitzenden und mindestens zwei weiteren Vorstandsmitgliedern. Die satzungsgemäß vorgesehene Mindeststärke beträgt damit drei Personen.
Sollte seit Ahmadians Ausscheiden keine Nachbesetzung erfolgt sein, gehören dem Vorstand derzeit nur noch Ariel Gala und Uli Krug an. Eine entsprechende Nachbesetzung ist von Tennis Borussia bislang nicht öffentlich bekanntgegeben.
Die Satzung sieht die Möglichkeit vor, beim Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds ein kommissarisches Vorstandsmitglied zu berufen.
Auf der offiziellen Vereinswebsite und im Vereinsregister wird Ahmadian derzeit weiterhin als Vorstandsmitglied geführt
FuPa bemüht sich um Stellungnahme
FuPa Berlin versucht, Vorstandsmitglied Uli Krug telefonisch und per Messenger für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine Rückmeldung liegt bis zur Veröffentlichung noch nicht vor.
Aufsichtsratsvorsitzender Marcus Garbrecht ist telefonisch erreichbar, möchte sich gegenüber FuPa Berlin zu dem Vorgang jedoch nicht äußern und verweist für Anfragen auf die offiziellen E-Mail-Kontakte von Tennis Borussia Berlin.