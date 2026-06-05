Paukenschlag bei Südwest: Neucoach wieder weg

Beim SSC Südwest kommt es noch vor dem Saisonstart zur überraschenden Wende auf der Trainerbank. Abdüssamed Demirel, der erst Anfang Juni als neuer Cheftrainer vorgestellt worden war, hat den Verein nach nur fünf Wochen bereits wieder verlassen.

Nach intensiven Gesprächen und reiflicher Überlegung haben mein Co-Trainer und ich gemeinsam entschieden, unsere geplante Zusammenarbeit mit dem Verein noch vor dem eigentlichen Start zu beenden.

Erst Anfang Juni hatte der Berliner Traditionsverein den 36-Jährigen als Hoffnungsträger für den sportlichen Neustart präsentiert. Gemeinsam mit Co-Trainer Rawaz Sickelko (hört auch auf) sollte Demirel den Verein nach einer schwierigen Spielzeit stabilisieren und den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft legen. Der SSC setzte dabei bewusst auf ein Trainerduo, das für Entwicklung, Identifikation und langfristigen Aufbau stehen sollte. Abdüssamed Demirel:

Zu den Hintergründen möchte ich mich aus Respekt gegenüber dem Verein nicht näher äußern. Ich wünsche dem Verein für die kommende Zeit und die neue Saison alles Gute, viel Erfolg und hoffe, dass es gelingt, eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine zu stellen.

Entscheidung kommt überraschend

Nun ist dieses Kapitel jedoch schneller beendet als erwartet. Nach nur wenigen Wochen der Vorbereitung gehen der SSC Südwest und Abdüssamed Demirel bereits wieder getrennte Wege. Die Entscheidung kommt überraschend, nachdem der Verein den neuen Cheftrainer erst vor kurzer Zeit offiziell vorgestellt hatte.

Vereinsstatement steht noch aus

Für den SSC Südwest bedeutet die erneute Veränderung auf der Trainerbank eine zusätzliche Herausforderung in der Vorbereitung auf die neue Saison. Der Verein muss kurzfristig einen neuen Cheftrainer finden, um die sportliche Planung weiter voranzutreiben. Ein Statement vom Verein steht noch aus

Abdüssamed Demirel

Rawaz Sickelko

SSC Südwest

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