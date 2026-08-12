Paukenschlag bei Rot-Weiss Cuxhaven: Coach Schlüter muss gehen Nach verpatztem Saisonauftakt sucht Rot-Weiss einen neuen Trainer von FuPa Lüneburg · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Philipp Schlüter (links) muss vorzeitig gehen – Foto: Harneit

Der Bezirksligist Rot-Weiss Cuxhaven beendet nach einem missglückten Saisonstart mit sofortiger Wirkung die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Philipp Schlüter. Die Entscheidung folgte auf eine Analyse der aktuellen sportlichen Lage, in der sich Vorstand und sportliche Leitung dazu entschlossen, neue Impulse für die Mannschaft zu setzen, teilt der Verein auf Social Media mit

Der sportliche Auftakt in die Spielzeit 26/27 verlief für die Cuxhavener alles andere als erhofft. Im Heimspiel gegen den MTV Hammah unterlag das Team mit 2:3. Aufgrund von drei Platzverweisen beendete Rot-Weiss die Begegnung in Unterzahl mit lediglich acht Akteuren auf dem Feld. Philipp Schlüter, der seit vielen Jahren eng mit dem Verein verbunden ist und bereits als Spieler sowie in verschiedenen Trainerrollen im Jugend- und Seniorenbereich tätig war, konnte in seiner Bilanz als Trainer bisher 34 Siege aus 54 Partien vorweisen.

Unter Oliver Stepniak, Andre Visser und Lars Uder fungierte er als Co-Trainer und war an zwei Aufstiegen beteiligt. Nach dem Weggang von Uder in den Werder-Nachwuchs musste Schlüter ebenfalls weichen und übernahm die zweite Herren. Zur Saison 2024/2025 wurde er Trainer der 1. Herren. Uder verließ die Bremer im Winter bereits vorzeitig und ist momentan ohne Verein. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für die Cheftrainer-Position ist bereits angelaufen. Bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist, übernehmen Co-Trainer Andreas Haas und der sportliche Leiter Daniel Gonzalez interimsmäßig die Verantwortung an der Seitenlinie. Der Fokus der Verantwortlichen liegt nun voll und ganz darauf, Ruhe in das Team zu bringen und die Mannschaft auf die kommenden Aufgaben in der Bezirksliga einzustellen.