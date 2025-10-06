Paukenschlag bei Dersim: Amstätter nach Sieg entlassen

Rüsselsheim. Dass der Trainerstuhl bei Dersim Rüsselsheim geradezu einem Schleudersitz ähnelt, ist schon länger eine Einschätzung hinter vorgehaltener Hand, die der Verein gerade wieder bewies. Mit 3:1 siegten die Rüsselsheimer am Sonntag souverän gegen den TSV Seckmauern und liegen weiterhin auf Aufstiegskurs und Platz 3 der Gruppenliga Darmstadt. Dennoch musste Trainer Sascha Amstätter seinen Hut nehmen. Zu seiner Entlassung findet er selbst deutliche Worte. Der Verein schweigt. Die Hintergründe lest ihr bei Echo Online (Plus-Text).