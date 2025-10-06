 2025-10-02T08:44:29.515Z

Allgemeines
Noch im August präsentierte Dersim Rüsselsheim stolz sein neues Führungsteam: Der Sportliche Leiter Rachid Dadda (links, ebenfalls nicht mehr im Amt), Präsident Hüseyin Kay, Trainer Sascha Amstätter, der stellvertretende Sportlicher Leiter Tuncay Mete und Co-Trainer Antonio Pascali.
Noch im August präsentierte Dersim Rüsselsheim stolz sein neues Führungsteam: Der Sportliche Leiter Rachid Dadda (links, ebenfalls nicht mehr im Amt), Präsident Hüseyin Kay, Trainer Sascha Amstätter, der stellvertretende Sportlicher Leiter Tuncay Mete und Co-Trainer Antonio Pascali. – Foto: Marco Schüler

Paukenschlag bei Dersim: Amstätter nach Sieg entlassen

Trotz Sieg muss der Trainer bereits nach elf Spielen wieder gehen

Verlinkte Inhalte

Gruppenliga Darmstadt
Seckmauern
SV Dersim
Sascha Amstätter
Sascha Amstätter

Gestern, 15:30 Uhr
SV Dersim Rüsselsheim
SV Dersim RüsselsheimSV Dersim
TSV Seckmauern
TSV SeckmauernSeckmauern
3
1

Rüsselsheim. Dass der Trainerstuhl bei Dersim Rüsselsheim geradezu einem Schleudersitz ähnelt, ist schon länger eine Einschätzung hinter vorgehaltener Hand, die der Verein gerade wieder bewies. Mit 3:1 siegten die Rüsselsheimer am Sonntag souverän gegen den TSV Seckmauern und liegen weiterhin auf Aufstiegskurs und Platz 3 der Gruppenliga Darmstadt. Dennoch musste Trainer Sascha Amstätter seinen Hut nehmen. Zu seiner Entlassung findet er selbst deutliche Worte. Der Verein schweigt. Die Hintergründe lest ihr bei Echo Online (Plus-Text).

Aufrufe: 06.10.2025, 17:30 Uhr
Philipp WeyerhäuserAutor