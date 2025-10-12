Paukenschlag am Sonntagabend: 1. FC Magdeburg stellt Trainer frei

Seit einigen Tagen schon hat es im Umfeld des 1. FC Magdeburg gebrodelt. Erst recht nach der desaströsen 0:6-Testspielniederlage am Donnerstag gegen Eintracht Braunschweig . Am Sonntagabend nun hat das Zweitliga-Schlusslicht den Paukenschlag vermeldet: Der FCM trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Markus Fiedler und den Co-Trainern Andreas Schumacher sowie Saban Uzan.

"Wie angekündigt haben wir in der zurückliegenden Woche eine eingehende Analyse vorgenommen und sind zum Entschluss gekommen, dass das Vertrauen seitens der Mannschaft in Markus und die Hoffnung auf die Trendwende nicht mehr gegeben sind", wird FCM-Sportchef in der Pressemitteilung zitiert. "Nach dem 0:4 gegen Elversberg und dem 0:6 im Test gegen Eintracht Braunschweig herrschte beim Team Ratlosigkeit vor", so Schork. Zu den FuPa-Profilen:

Ab Montag wird das bisherige Trainerteam der U23 die Geschicke der Zweitliga-Elf interimsweise übernehmen. "Mit Petrik Sander und Pascal Ibold im Verbund mit Silvio Bankert sowie dem weiteren Staff haben wir eine Interimslösung, sie werden die Mannschaft auf die schwere Auswärtsaufgabe in Darmstadt vorbereiten", erklärte Schork. Aktuell befinde man sich in Gesprächen, "um den richtigen Trainer für den FCM zu finden", so der 68-Jährige weiter. Zu den FuPa-Profilen:

>> Petrik Sander

>> Pascal Ibold

>> Silvio Bankert

Bei Markus Fiedler, der erst im Sommer als Nachfolger von Christian Titz vom VfB Stuttgart II an die Elbe gewechselt war, bedanke man sich "für seine geleistete Arbeit". Erst in der vergangenen Woche hatte Schork dem 39-Jährige im Rahmen einer Pressekonferenz noch sein weiteres Vertrauen ausgesprochen. Nach dem Test gegen Braunschweig ist die Stimmung offenbar auch intern gekippt. Der Sportchef halte Fiedler "nach wie vor für einen guten Trainer", betonte er. Nur: "Leider haben wir nicht die Ergebnisse und den Erfolg erzielt, die wir uns gewünscht hätten", so Schork.

Fiedler: "In eine schwer aufzuhaltende Negativ-Spirale geraten"

Fiedler bedauert die Trennung. "Es war mir eine große Ehre, für diesen stolzen Traditionsclub zu arbeiten. Leider haben wir zusammen nicht die Ergebnisse erzielt, die wir aufgrund der Leistungen verdient gehabt hätten", sagte der freigestellte Coach und weiter: "Wir wussten, dass wir nach dem Umbruch im Sommer Zeit benötigen würden, doch nach vielen unglücklichen Spielverläufen sind wir in eine schwer aufzuhaltende Negativ-Spirale geraten." Der Schwabe danke "den Verantwortlichen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünsche dem Club und der Mannschaft für die Zukunft nur das Beste."

