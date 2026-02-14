Paukenschlag am Schwarzen Meer: Samsunspor feuert Reis– Fink übernimmt Trotz einer historisch erfolgreichen Vorsaison muss der ehemalige Bundesliga-Coach Thomas Reis nach einer jüngsten Negativserie seinen Hut nehmen. Sein Nachfolger steht bereits fest: Mit Thorsten Fink übernimmt der dritte Deutsche in Folge das Ruder beim Traditionsverein. von Gerd Jung · Gestern, 22:51 Uhr · 0 Leser

Thorsten Fink übernimmt Samsunspor – Foto: Getty Images

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach der 1:3-Niederlage bei Antalyaspor am Freitagabend. Es war das dritte Ligaspiel in Folge ohne Punktgewinn für Samsunspor, was den Klub in der Tabelle auf den siebten Rang abrutschen ließ. Für die ambitionierte Vereinsführung, die nach den Erfolgen des Vorjahres den Blick fest auf die europäischen Plätze gerichtet hat, war dies offenbar das Signal zum Handeln.

Die Entlassung sorgt bei vielen Beobachtern für Unverständnis. Erst in der vergangenen Saison 2024/2025 hatte Thomas Reis den Verein zu einem „historischen Erfolg“ geführt, wie der Klub selbst in seiner Abschiedsmitteilung einräumte. Unter seiner Regie belegte Samsunspor den dritten Tabellenplatz und qualifizierte sich für die UEFA Conference League. In der offiziellen Mitteilung heißt es fast schon wehmütig auf Deutsch: „Danke, Chef! Wir verabschieden uns von unserem Cheftrainer Thomas Reis, der in seinem ersten Jahr einen historischen Erfolg erzielt hat. Wir danken ihm für seinen Beitrag und wünschen ihm viel Erfolg in seiner weiteren Karriere.“

Doch die Realität des Geschäfts holte Reis ein: Nur ein Sieg aus den letzten zehn Ligaspielen und das unglückliche Ausscheiden aus der direkten Achtelfinal-Qualifikation der Conference League gegen Mainz 05 im vergangenen Dezember zehrten am Kredit des 52-Jährigen. Samsunspor verliert keine Zeit. Nur wenige Stunden nach dem nächtlichen Aus für Reis bestätigte der Verein eine „Grundsatzvereinbarung“ mit Thorsten Fink. Der 58-Jährige, der im Dezember 2025 beim belgischen Klub KRC Genk entlassen wurde, soll bereits am Sonntag in Samsun eintreffen, um die letzten Formalitäten zu klären.