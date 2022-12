Paukenschlag am Höllenberg: Ligamannschaft wechselt nach Winsen +++ UPDATE+++ Wie der MTV Luhdorf-Roydorf vermeldet schließt sich eine komplette Mannschaft dem TSV Winsen/Luhe an

Der MTV Luhdorf-Roydorf hat über luhdorf-fussball.de mitgeteilt, dass sich die komplette 1. Herren dem TSV Winsen/Luhe anschließt. Die Luhdorfer, die in der 1. Kreisklasse den dritten Tabellenplatz belegen, werden das Loch demnach mit der eigenen Zweitvertretung füllen.

"Dies löst keinerlei Bedenken oder Sorgen aus", schreibt der MTV. "Schließlich besteht das Team seit seiner Gründung im Sommer 2021 nahezu ausschließlich aus Spielern der eigenen Jugendarbeit im JFV und spielt in Teilen schon seit der G-Jugend zusammen." Außerdem betont der Verein, dass die Meldung zwar ungewöhnlich sei, ihn aber nicht gänzlich unvorbereitet getroffen habe.

Die Zweitvertretung vom MTV Luhdorf-Roydorf führt in der 2. Kreisklasse Harburg immerhin derzeit die Tabelle an und dürfte die Fußstapfen der scheidenden Mannschaft füllen können. Darüber hinaus will der Verein die Zeit der Winterpause nutzen, um auch die Startplätze der zweiten und dritten Mannschaft weiterhin zu erhalten.

+++ DER ARTIKEL WURDE AM Mittwoch (7.12.) um 13:17 Uhr geupdated)