Paukenschlag am Fellberg

Von Vereinsseite gab es folgende Mitteilung zur Trennung des Trainerduos: „Der SV 08 Steinach trennt sich vom Trainergespann Wild/ Keupert auf Grund des unbefriedigenden Ergebnisse und dem Tabellenstand. Neue Impulse sollen gesetzt werden. Das Training und Spiel am WE leitet Rene Queck/ André Gottschalk. Der SV 08 bedankt sich herzlich beim alten Trainergespann für die gute Arbeit und wünscht ihnen weiterhin maximalen Erfolg und Gesundheit.“

Sportlich gesehen steht der SV 08 Steinach aktuell auf dem 11. Tabellenplatz mit 23 Punkten und hat einen Vorsprung von sechs Punkten auf die direkten Abstiegsränge. Ist also rein die sportliche Situation der Grund für die Entlassung? Zumindest an die Öffentlichkeit wurde bisher keine andere Erklärung abgegeben. Auf FuPa-Nachfrage wurden allein sportliche Gründe genannt. „Es ist richtig, dass die Mannschaft gestern Abend vom Vorstand des SV 08 und die Abteilungsleitung informiert wurde. Es hat am Nachmittag natürlich auch innerhalb der Mannschaft die Runde gemacht. In der Mannschaft wusste keiner vorher Bescheid. Am Abend wurden der Mannschaft die Beweggründe für die Entlassungen mitgeteilt. Was die genauen Gründe waren, dazu möchte ich nicht tiefer ins Detail gehen. Meine persönliche Meinung ist, dass die sportlichen Gründe zweitrangig waren für diesen Entschluss. Die Mannschaft wird in den kommenden Wochen alles dafür tun, um den Klassenerhalt so früh wie möglich perfekt zu machen“, zeigt sich Steinachs-Routinier Dominik Lorenz auf FuPa-Nachfrage positiv und optimistisch, was die Zukunft angeht.

Für Interimstrainer René Queck war es eine Selbstverständlichkeit dem Verein in dieser Notsituation zu helfen. Sein persönliches Verhältnis zu Stephan Wild und Maurice Müller-Keupert sieht er dadurch nicht gefährdet. Für ihn steht der Verein im Vordergrund wie er gegenüber FuPa Thüringen sagt: „Die Trennung kam für mich genauso überraschend wie für alle anderen auch. Ich habe mit beiden telefoniert und wir sind uns einig. Sie nehmen es mir auch nicht übel, dass ich als Interimslösung kurzfristig einspringe. Wir hatten ein sehr gutes erstes Mannschaftstraining. Das Team ist in einem guten Zustand und hat oft bewiesen, dass es Fußballspielen kann. Personell sind wir aktuell etwas gebeutelt mit kranken, verletzten und gesperrten Spielern. Es geht jetzt darum gemeinsam durchzugehen. Ich möchte helfen, wie lange steht noch in den Sternen. Mein Stand ist, dass ich diese Woche das Training und am Sonntag das Spiel übernehme. Alles andere wird sich dann zeigen. Der Abstand zu den Abstiegsplätzen ist gleich. Wir müssen anfangen zu punkten, egal mit welchem Trainer. Wir wollen nicht hinten reinrutschen. Ich muss aber auch erst alles noch verarbeiten. Ich habe ein gutes Feedback aus der Mannschaft bekommen und mir wurde Unterstützung von den Führungsspielern angeboten.“