Paukenschlag am Biener Busch!

Trainerwechsel beim SV Holthausen Biene und der sorgt für ordentlich Gesprächsstoff! Emiel ten Donkelaar übernimmt ab sofort das Kommando an der Seitenlinie der Oberligamannschaft. Frischer Wind, neue Ideen, klare Ansagen - Biene will angreifen!

Die Fans dürfen sich freuen: Der Biener Busch bebt, jetzt beginnt ein neues Kapitel!

An seiner Seite bleibt Co-Trainer Jakob Klaus, der für Kontinuität und Stabilität sorgt. Ein Duo, das für neue Energie und eine heiße Rückrunde stehen soll!

