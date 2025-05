Paukenschlag: Alemannia Aachen trennt sich von Sascha Eller

Die Eskalation eines Machtkampfes hinter den Kulissen deutete sich nach dem harmonischen Saisonabschluss nicht wirklich an. Nach dem in letzter Instanz ungefährdeten Klassenerhalt durften Fans und Unterstützer der Alemannia sich tendenziell sogar auf einen ereignisreichen Transfersommer freuen. An diesem wird Eller in jedem Fall nicht mehr beteiligt sein: "Die TSV Alemannia Aachen GmbH wird zunächst von Ralf Bündgen als Interimsgeschäftsführer geleitet. Für die Position des Sportdirektors wird Alemannia Aachen kurzfristig eine Lösung präsentieren."

Noch einen Tag zuvor posierte Eller zusammen mit Teammanager Erdal Celik neben Fabio Torsiello, dem neuesten Transfer der Alemannen. Knapp 24 Stunden später folgte also die 180-Grad-Wende aus dem Nichts.