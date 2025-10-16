Paukenschlag: 1. Göppinger SV und Mohamed Baroudi gehen getrennte Wege

Ein unerwarteter Einschnitt beim Oberligisten 1. Göppinger SV: Der Verein und Mohamed Baroudi gehen ab sofort getrennte Wege. Der junge Angreifer, der über Jahre zu den konstantesten Kräften im Team zählte, verlässt den Klub mit sofortiger Wirkung – mitten in einer sportlich schwierigen Phase.

Überraschend kam die Nachricht: „Der Göppinger Sportverein und Mo Baroudi haben sich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der Vertrag wird im beiderseitigen Einvernehmen aufgelöst.“ Mit dieser Mitteilung verkündete der Verein das Ende eines Weges, der noch im Sommer nach einer weiteren gemeinsamen Saison ausgesehen hatte. Für Fans, Mitspieler und Beobachter der Oberliga Baden-Württemberg ist das Aus ein Paukenschlag – denn Baroudi galt als feste Größe im Göppinger Angriff.

Ein Stürmer mit Stationen und Zahlen

Der 22-jährige Mohamed Baroudi hat in jungen Jahren bereits einiges an Fußballerfahrung gesammelt. Ausgebildet bei den Stuttgarter Kickers, schaffte er dort 2020 den Sprung in den Oberliga-Kader. Nach einer ersten Saison ohne Einsatz kam er 2021/22 auf 32 Spiele, erzielte neun Tore und bereitete vier weitere vor – seine Durchbruchssaison. Der Wechsel zur SGV Freiberg brachte 2022/23 in der Regionalliga Südwest allerdings weniger Erfolg: 20 Partien ohne Torbeteiligung.

Im Sommer 2023 wechselte Baroudi zum 1. Göppinger SV – und fand dort schnell seinen Platz. In der Oberliga 2023/24 kam er auf 33 Spiele, sieben Tore und drei Assists. Er hatte damit seinen Anteil am Aufstieg in die Regionalliga Südwest, wo er 2024/25 erneut 33 Partien bestritt, fünf Tore erzielte und vier vorbereitete. In der laufenden Oberliga-Saison 2025/26 stehen neun Einsätze, zwei Torvorlagen und kein Treffer zu Buche – bevor nun das plötzliche Ende kam.

Ein Verein in schwieriger Lage

Die Trennung fällt in eine Phase, in der es beim 1. Göppinger SV sportlich nicht gut läuft. Nach zwölf Spieltagen steht der GSV mit nur acht Punkten auf dem 17. Tabellenplatz – einem Abstiegsrang. Nur der FC Denzlingen liegt noch hinter den Göppingern. Die Offensive hat bisher lediglich 14 Tore erzielt – ein Problem, das durch den Abgang eines erfahrenen Angreifers wohl noch größer werden könnte.

Zum Vergleich: Der Spitzenreiter VfR Aalen hat bereits 30 Punkte und ein beeindruckendes Torverhältnis von 24:4. Zwischen diesen Welten klafft ein tiefer Graben – einer, den Göppingen ohne Baroudi nun schließen muss.

Das nächste Spiel

Schon am kommenden Samstag wird der 1. Göppinger SV ohne Baroudi antreten müssen. Das Auswärtsspiel bei Türkspor Neckarsulm wird zur Bewährungsprobe für die verbliebenen Offensivkräfte. Neckarsulm selbst steht mit 14 Punkten auf Rang zwölf – also in greifbarer Nähe. Doch der Druck ist hoch.