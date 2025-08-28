– Foto: Peter Harich

Paukenschlag: 1. Göppinger SV und Mario Klotz gehen getrennte Wege In der Oberliga gibt es eine Trainertrennung. Verlinkte Inhalte OL Baden-Württemberg 1. Göpp. SV Mario Klotz

Paukenschlag beim Oberligisten 1. Göppinger SV: Der Verein und Trainer Mario Klotz, der das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, gehen ab sofort getrennte Wege. Hier sind die Infos des Vereins dazu:



Leider müssen wir heute bekanntgeben, dass der 1. Göppinger SV und Cheftrainer Mario Klotz ab sofort getrennte Wege gehen. Nach nur wenigen Wochen intensiver Zusammenarbeit müssen wir feststellen, dass die gemeinsamen Schnittmengen nicht ausreichen, um eine nachhaltige Kooperation gewährleisten zu können.

Der 1. GSV kann über das vergangene Jahrzehnt eine beindruckende Entwicklung vorweisen. Der Verein möchte über seine Mission und Vision nicht nur ambitionierte Youngers weiterentwickeln, sondern auch den Profifußball in der Sportstadt Göppingen etablieren. Dass diese kontinuierliche Professionalisierung im Verein auch die entscheidenden Charaktere bedarf, ist selbstredend. Der Verein lebt von kommunikationsstarken und teamorientierten Führungspersonen, welche die sportlichen und vereinsspezifischen Belange stets in die richtige Richtung lenken. Das bedeutet ein vertrauensvolles Miteinander sowie eine offene und konstruktive Zusammenarbeit.