Paukenschlag: 1. Göppinger SV und Mario Klotz gehen getrennte Wege

Paukenschlag beim Oberligisten 1. Göppinger SV: Der Verein und Trainer Mario Klotz, der das Amt erst zu Saisonbeginn übernommen hatte, gehen ab sofort getrennte Wege. Hier sind die Infos des Vereins dazu:
Leider müssen wir heute bekanntgeben, dass der 1. Göppinger SV und Cheftrainer Mario Klotz ab sofort getrennte Wege gehen.
Nach nur wenigen Wochen intensiver Zusammenarbeit müssen wir feststellen, dass die gemeinsamen Schnittmengen nicht ausreichen, um eine nachhaltige Kooperation gewährleisten zu können.
Der 1. GSV kann über das vergangene Jahrzehnt eine beindruckende Entwicklung vorweisen. Der Verein möchte über seine Mission und Vision nicht nur ambitionierte Youngers weiterentwickeln, sondern auch den Profifußball in der Sportstadt Göppingen etablieren.
Dass diese kontinuierliche Professionalisierung im Verein auch die entscheidenden Charaktere bedarf, ist selbstredend. Der Verein lebt von kommunikationsstarken und teamorientierten Führungspersonen, welche die sportlichen und vereinsspezifischen Belange stets in die richtige Richtung lenken. Das bedeutet ein vertrauensvolles Miteinander sowie eine offene und konstruktive Zusammenarbeit.
Dabei ist dem 1. GSV und seinen handelnden Personen besonders wichtig, professionellen Fußball, Familie und Beruf miteinander erfolgreich zu kombinieren. Aus diesem Gedanken heraus verspricht sich der Verein weiterhin, nachhaltig erfolgreich zu sein und schrittweise professioneller zu werden.
Leider ist die Vereinsspitze aufgrund der jüngsten Erfahrungen zu dem Entschluss gekommen, dass diese Weiterentwicklung nicht mit Mario Klotz möglich scheint. Zwar entsprechen die jüngsten sportlichen Erfolge den Vorstellungen der Vereinsverantwortlichen, dennoch müssen stets die übergeordneten Ziele des Vereins in Betracht gezogen werden.
In der jüngsten Zusammenarbeit offenbarten sich unterschiedliche Auffassungen in der Führung und Kommunikation innerhalb des Teams, welche die angestrebte Harmonie sowie das notwendige Vertrauensverhältnis nicht in dem Maße entstehen ließen, wie es für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit erforderlich wäre.
Somit müssen teilweise konsequente Entscheidungen gefällt werden, welche ausschließlich zum Wohle der Vereinsziele sowie zur positiven Weiterentwicklung des 1. Göppinger SV dienen.
Bis auf Weiteres werden die beiden Co-Trainer Daniel Budak und Pavlos Osipidis die Aufgaben des Cheftrainers übernehmen.
Wir bedanken uns bei Mario Klotz für seinen geleisteten Einsatz und wünschen ihm privat wie
sportlich weiterhin alles Gute für die Zukunft.