– Foto: K.W.

Paukenschläge zum Jahresende: Wriezen schockt Gartz, Strausberg bleibt

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Nachholspiele

Die Landesklasse Nord verabschiedete sich mit zwei Nachholspielen in die Winterpause. Am Ende eines intensiven Fußballjahres gerieten die Kräfteverhältnisse noch einmal in Bewegung: Wriezen feiert einen überraschenden Befreiungsschlag, während Strausberg seine Vormachtstellung behauptet und als Tabellenführer überwintert.

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
5
0
Abpfiff

Was sich in Wriezen abspielte, war ein emotionaler Auftritt. Der abstiegsbedrohte Gastgeber zeigte gegen den Tabellenzweiten eine leidenschaftliche, kompromisslose Leistung und belohnte sich mit einem deutlichen 5:0-Erfolg. Den Auftakt machte Henning Stiehm, der bereits in der 9. Minute einen Handelfmeter verwandelte und damit früh für Selbstvertrauen sorgte. Wriezen erhöhte in der 32. Minute durch Erik Tornow auf 2:0. Gartz fand kein Mittel, das Spiel zu kontrollieren, während Wriezen konsequent blieb.

In der 70. Minute schnürte Henning Stiehm seinen Doppelpack und stellte auf 3:0. Nur zwei Minuten später traf Sebastian Juhre zum 4:0, ehe Felix Grohn in der 79. Minute den Schlusspunkt setzte. Für Gartz war es ein bitterer Jahresabschluss.

Sa., 13.12.2025, 13:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
2
1
Abpfiff

Strausberg ließ sich von der eigenen Favoritenrolle nicht beirren und setzte seine beeindruckende Saison mit einem weiteren Heimsieg fort. Gegen einen mutigen VfB Gramzow tat sich der Spitzenreiter zunächst schwer, blieb jedoch geduldig. In der 40. Minute brachte Moritz Röhr die Hausherren in Führung und sorgte für Erleichterung. Nach der Pause erhöhte Max Röhr in der 57. Minute auf 2:0 und schien die Partie vorzeitig zu entscheiden. Gramzow gab sich jedoch nicht auf und kam in der Schlussphase noch einmal heran.

Robin Palow verkürzte in der 90. Minute auf 2:1 und hatte nur Augenblicke später sogar die große Chance zum Ausgleich. Doch vom Punkt scheiterte er mit einem Foulelfmeter an Torwart Florian Rudolph, der mit dieser Parade den Sieg für Strausberg festhielt. Mit diesem Erfolg zieht Strausberg weiter davon und überwintert mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenspitze. Gramzow hingegen verpasst trotz eines engagierten Auftritts einen möglichen Punktgewinn und bleibt im unteren Tabellenbereich.

