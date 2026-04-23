– Foto: Dominique Kulhoff

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 verspricht Spannung auf allen Ebenen – vom Aufstiegsrennen bis in den Tabellenkeller. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle und die Ergebnisse des 24. Spieltags zeigt, wie eng und zugleich richtungsweisend dieses Wochenende werden kann.

Der Tabellenzweite GVO Oldenburg (57 Punkte) untermauerte seine Offensivstärke zuletzt beim 4:2 in Heidmühle. Gegen den VfL Oldenburg II (11., 27 Punkte), der sich beim 1:1 gegen Stenum stabil zeigte, zählt im Titelrennen nur ein Sieg. GVO bleibt Spitzenreiter Wildeshausen dicht auf den Fersen – jeder Ausrutscher könnte entscheidend sein.

Nach dem klaren 0:4 in Rastede steht der TuS Obenstrohe (14., 19 Punkte) erneut unter Druck. Der Heidmühler FC (7., 33 Punkte) verlor zwar 2:4 gegen GVO, bewegt sich aber im gesicherten Mittelfeld. Für Obenstrohe geht es um wichtige Zähler im Kampf gegen den direkten Abstieg.

Der VfR Wardenburg (12., 22 Punkte) verschaffte sich mit dem 5:1 gegen Abbehausen am vergangenen Spieltag Luft. Nun wartet mit dem FC Rastede (10., 27 Punkte) ein Gegner, der beim 4:0 gegen Obenstrohe Selbstvertrauen tankte. Beide Teams können mit einem weiteren Dreier einen großen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen.

Der Tabellen­vierte Wilhelmshavener SC Frisia (43 Punkte) musste sich zuletzt beim 2:2 in Nordenham mit einem Remis begnügen. Gegen Schlusslicht TSV Abbehausen (15., 10 Punkte), das in Wardenburg 1:5 unterging, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Frisia will den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

Der FC Hude (6., 34 Punkte) setzte mit dem 4:3-Erfolg beim Tabellenführer Wildeshausen ein Ausrufezeichen. Nun kommt der 1. FC Nordenham (9., 29 Punkte), der sich beim 2:2 gegen Frisia als unangenehmer Gegner präsentierte. Ein Duell zweier formstarker Teams aus dem Tabellenmittelfeld.

Mit 3:0 in Delmenhorst bestätigte der TSV Großenkneten (5., 42 Punkte) seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Spitzenreiter VfL Wildeshausen (61 Punkte) musste beim 3:4 gegen Hude jedoch einen Dämpfer hinnehmen. Nun kommt es zum direkten Kräftemessen zwischen Titelkandidat und Verfolger – ein echtes Topspiel.

Morgen, 19:30 Uhr SVE Wiefelstede SVE Wiefelstede TV Jahn Delmenhorst TV Jahn 19:30 PUSH

Für den SVE Wiefelstede (Platz 16, 10 Punkte) wird die Luft nach dem 2:2 bei Tur Abdin Delmenhorst immer dünner. Drei Punkte sind im Abstiegskampf nahezu Pflicht. Der TV Jahn Delmenhorst (13., 19 Punkte) reist nach der 0:3-Heimniederlage gegen Großenkneten mit Wut im Bauch an – und weiß, dass ein Sieg den Abstand nach unten vergrößern würde.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr VfL Stenum VfL Stenum SV Tur Abdin Delmenhorst SV Tur Abdin 15:00 PUSH