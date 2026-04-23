 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Patzt Wildeshausen erneut ? – GVO Oldenburg lauert

Wiefelstede und Abbehausen fast schon auf einen Dreier angewiesen

von p.s. · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Dominique Kulhoff

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BZL Weser-Ems St. 2
TV Jahn
SVE Wiefelstede
FC Nordenham
VfL Wildeshausen

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Weser-Ems 2 verspricht Spannung auf allen Ebenen – vom Aufstiegsrennen bis in den Tabellenkeller. Ein Blick auf die aktuelle Tabelle und die Ergebnisse des 24. Spieltags zeigt, wie eng und zugleich richtungsweisend dieses Wochenende werden kann.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
GVO Oldenburg
GVO OldenburgGVO Oldenb.
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb. II
15:00

Der Tabellenzweite GVO Oldenburg (57 Punkte) untermauerte seine Offensivstärke zuletzt beim 4:2 in Heidmühle. Gegen den VfL Oldenburg II (11., 27 Punkte), der sich beim 1:1 gegen Stenum stabil zeigte, zählt im Titelrennen nur ein Sieg. GVO bleibt Spitzenreiter Wildeshausen dicht auf den Fersen – jeder Ausrutscher könnte entscheidend sein.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Obenstrohe
TuS ObenstroheTuS Obenstr.
Heidmühler FC
Heidmühler FCHeidmühl. FC
15:00

Nach dem klaren 0:4 in Rastede steht der TuS Obenstrohe (14., 19 Punkte) erneut unter Druck. Der Heidmühler FC (7., 33 Punkte) verlor zwar 2:4 gegen GVO, bewegt sich aber im gesicherten Mittelfeld. Für Obenstrohe geht es um wichtige Zähler im Kampf gegen den direkten Abstieg.

Morgen, 20:00 Uhr
VfR Wardenburg
VfR WardenburgVfR Wardenb.
FC Rastede
FC RastedeFC Rastede
20:00

Der VfR Wardenburg (12., 22 Punkte) verschaffte sich mit dem 5:1 gegen Abbehausen am vergangenen Spieltag Luft. Nun wartet mit dem FC Rastede (10., 27 Punkte) ein Gegner, der beim 4:0 gegen Obenstrohe Selbstvertrauen tankte. Beide Teams können mit einem weiteren Dreier einen großen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
Wilhelmshavener SC Frisia
Wilhelmshavener SC FrisiaWSC Frisia
TSV Abbehausen
TSV AbbehausenTSV Abbeh.
15:00

Der Tabellen­vierte Wilhelmshavener SC Frisia (43 Punkte) musste sich zuletzt beim 2:2 in Nordenham mit einem Remis begnügen. Gegen Schlusslicht TSV Abbehausen (15., 10 Punkte), das in Wardenburg 1:5 unterging, ist die Favoritenrolle klar verteilt. Frisia will den Anschluss an die Spitzengruppe halten.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
FC Hude
FC HudeFC Hude
1. FC Nordenham
1. FC NordenhamFC Nordenham
15:00

Der FC Hude (6., 34 Punkte) setzte mit dem 4:3-Erfolg beim Tabellenführer Wildeshausen ein Ausrufezeichen. Nun kommt der 1. FC Nordenham (9., 29 Punkte), der sich beim 2:2 gegen Frisia als unangenehmer Gegner präsentierte. Ein Duell zweier formstarker Teams aus dem Tabellenmittelfeld.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Großenkneten
TSV GroßenknetenTSV Großenk.
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
15:00

Mit 3:0 in Delmenhorst bestätigte der TSV Großenkneten (5., 42 Punkte) seine Ambitionen auf die vorderen Plätze. Spitzenreiter VfL Wildeshausen (61 Punkte) musste beim 3:4 gegen Hude jedoch einen Dämpfer hinnehmen. Nun kommt es zum direkten Kräftemessen zwischen Titelkandidat und Verfolger – ein echtes Topspiel.

Morgen, 19:30 Uhr
SVE Wiefelstede
SVE WiefelstedeSVE Wiefelstede
TV Jahn Delmenhorst
TV Jahn DelmenhorstTV Jahn
19:30

Für den SVE Wiefelstede (Platz 16, 10 Punkte) wird die Luft nach dem 2:2 bei Tur Abdin Delmenhorst immer dünner. Drei Punkte sind im Abstiegskampf nahezu Pflicht. Der TV Jahn Delmenhorst (13., 19 Punkte) reist nach der 0:3-Heimniederlage gegen Großenkneten mit Wut im Bauch an – und weiß, dass ein Sieg den Abstand nach unten vergrößern würde.

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr
VfL Stenum
VfL StenumVfL Stenum
SV Tur Abdin Delmenhorst
SV Tur Abdin DelmenhorstSV Tur Abdin
15:00

Der VfL Stenum (3., 48 Punkte) ließ beim 1:1 bei Oldenburg II Punkte liegen und will zurück in die Erfolgsspur. Der SV Tur Abdin Delmenhorst (8., 30 Punkte) kam gegen Wiefelstede nicht über ein 2:2 hinaus. Für Stenum geht es darum, den Druck auf die Spitze hochzuhalten – Tur Abdin dagegen braucht Zähler für den sicheren Klassenerhalt.