Patzt Kemnath, kann Schwarzenfeld Meister werden

Längst ist klar, dass sich der 1. FC Schwarzenfeld in der Kreisliga West nicht mehr vom Liga-Thron stoßen lassen wird. Stellt sich nur noch die Frage, wann sich die Schwarzweißen die Meister-Shirts überziehen dürfen. Sollte der Rangzweite SV Kemnath a.B. am Sonntag patzen – was gegen den Tabellenletzten SG Pertolzhofen/Niedermurach jedoch unwahrscheinlich erscheint – könnte Schwarzenfeld schon an diesem Wochenende Meister werden. Selbst müssen die Mannen von Coach Alex Hadasch bereits am Samstag bei TSV Nittenau ran. Es ist eines von drei Samstagsspielen...