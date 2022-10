Patzer stellt Pfeddersheimer Spiel auf den Kopf Nach der Roten Karte für TSG-Keeper Stofleth läuft beim 1:5 in Karbach alles gegen den Oberligisten aus Worms

Karbach. Die erste Hiobsbotschaft gab es für die Oberliga-Spieler der TSG Pfeddersheim am Samstagmorgen: Sebastian Kaster musste krankheitsbedingt passen, weshalb die TSG beim Gastspiel in Karbach einmal mehr ohne den wichtigen Offensivmann auskommen musste.

Vielversprechender Start

Dennoch lieferten die Wormser beim FC eine starke Anfangsviertelstunde ab. „Wir waren nicht nur wegen der Führung sehr gut im Spiel“, spricht Trainer Daniel Wilde von einem tollen Auftritt seiner Elf, die das Geschehen voll unter Kontrolle hatte, weil sie auch gegen den Ball gut arbeitete. Einen Huth-Eckball köpfte Luca Graciotti zum 1:0 in die Maschen (14.). Dass die TSGler die Partie am Ende mit 1:5 (1:1) verlieren sollten, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand.

Ein Torwartfehler leitet die Niederlage ein

Eingeleitet wurde die Wende nach einem Rückpass auf Pfeddersheims Torhüter Patrick Stofleth. Der 24-Jährige spielte einen fatalen Fehlpass in die Füße des Gegners, dem der Ball bei der Annahme noch leicht versprang. Stofleth versuchte noch, zu reparieren, kam bei seinem Rettungsversuch jedoch zu spät (19.). Die Folge: Rot für den TSG-Keeper und Freistoß für Karbach. Der eingewechselte Sören Pätzold hielt diesen zwar, dennoch rangen die Gäste in der Folge um Ordnung. Genau in diese Phase hinein bekamen die Hausherren einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen. „Ein missglückter Distanzschuss, der in Richtung Eckfange gegangen wäre, ist Aymen Chahloul an den Arm gesprungen“, schildert Wilde die strittige Szene. „Der Schiedsrichter hat ihm Absicht unterstellt, aber das war es niemals“, hadert der 34-Jährige mit dem Ausgleich durch Vierfach-Torschütze Max Wilschrey (30.). „Danach haben wir uns aber gefangen“, sagt Wilde.