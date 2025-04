Patzer in Eichstätt – ASV Dachau verliert den Anschluss an die Spitze

Die Fußballer des ASV Dachau verliere den Anschluss zu den Aufstiegsplätzen. Eine Woche nach der Niederlage in Freising haben die Dachauer auch beim VfB Eichstätt II mit 1:2 verloren. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Gaimersheim wuchs somit innerhalb von nur zwei Spieltagen auf sechs Punkte an. Trainer Matthias Koston konnte seinen Frust nicht verbergen: „Wir haben die Quittung für die letzten Woche bekommen.”

Denn das Formtief zur Unzeit zeichnete sich ab. Zum einen leiden die Dachauer darunter, dass mehrere Spieler für längere Zeit ausgefallen sind. Dieses Problem hat der Tabellendritte allerdings nicht exklusiv. Was Koston stört, ist die Gewichtung der Prioritäten. In Eichstätt fehlten Sebastian Mack und Tim Bürchner, weil sie den Marathon in Wien gelaufen sind. „Dazu kommt, dass wir auf Kunstrasen trainieren und auf Rasen spielen”, so Koston. Alles nicht optimal und hausgemacht. In Eichstätt fiel den Dachauern dies auf die Füße.

Auf schwierigen Untergrund entwickelte sich ein wildes Spiel. Beiden Mannschaften fehlte die Durchschlagskraft – mit wenigen Ausnahmen. In der 36. Minute setzte sich Constantin Zielke im ASV-Strafraum durch und traf zum 1:0 für die Bayernliga-Reserve aus Eichstätt. Doch nur drei Minuten später erzielte David Dworsky das 1:1. Noch vor der Pause hätte Cihan Öztürk das Spiel drehen können, doch der Offensivspieler verfehlte bei seinem Alleingag das Tor knapp.