Patzer im Titelkampf: Croatia verliert bei Altglienicke II

Premiere bei den Füchsen. Das neue Trainerduo Sanel Begzadic und Moris Fikic stand am Freitagabend erstmals an der Seitenlinie der Reinickendorfer. Im Nordduell gegen Hohen Neuendorf hatten die Beiden jedoch nicht viel zu jubeln. Urbanski brachte die Gäste nach einer guten halben Stunde zunächst in Führung. Zwar glichen die Füchse aus, doch nur wenige Augenblicke später traf Urbanski erneut. Der Ex-Fuchs - er spielte von 2016 bis 2018 in Reinickendorf - erzielte kurz nach Wiederanpfiff dann auch noch seinen dritten Treffer, der letztlich trotz Anschluss für den Sieg reichte. Hohen Neuendorf holt damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt, während die Füchse auch nach dem Trainerwechsel im Jahr 2025 vorerst sieglos bleiben.

