Patzer im Aufstiegsrennen: TSV Oberalting verliert, SC Weßling nur 2:2

Jakob Brugger SC Wessling – Foto: andrea jaksch

Der TSV Oberalting verliert überraschend gegen Oberweikertshofen II. Der SC Weßling verpasst die große Chance, im Aufstiegsrennen Boden gut zu machen.

TSV Oberalting-Seefeld – SC Oberweikertsh. II1:2 (1:1) Tore: 0:1 Kuppelwieser (12.), 1:1 Huber (45.+5), 1:2 Mendes Oliveira (60.)

Die Erfolgsserie des TSV Oberalting-Seefeld ist gerissen. Nach zuvor drei Siegen in Folge verlor das Team von Trainer Manuel Feicht am Samstag gegen den SC Oberweikertshofen II mit 1:2. „Es war nicht unser Spiel. Wir haben in den wichtigen Momenten die falschen Entscheidungen getroffen, und der Gegner war sehr effektiv“, fasste Feicht die Niederlage zusammen. Bereits nach zwölf Minuten gingen die Gäste in Führung. Nachdem sie sich zunächst über außen durchgespielt hatten, kam Lukas Kuppelwieser zum Abschluss, und der Ball wurde noch unhaltbar für TSV-Keeper Maximilian Kraus abgefälscht. „Da haben wir kollektiv nicht gut verteidigt“, stellte Feicht fest. Auch in der Folge tat sich Oberalting gegen kompakt verteidigende Gäste schwer. Kurz vor dem Seitenwechsel aber kombinierten die Gastgeber einmal stark auf engem Raum über Tim Oliver Prammer und Murat Tekeli, ehe Benedikt Huber den Ball mit rechts annahm und mit links im langen Eck versenkte. Der Treffer sorgte für neuen Elan bei den Seefeldern, die nach Wiederanpfiff auf den Führungstreffer drängten. Stattdessen aber war Oberweikertshofen II erneut erfolgreich: Im Anschluss an einen Oberaltinger Eckball lief Luis Mendes Oliveira über den halben Platz und erzielte das 1:2. In der Folge fiel Oberalting nicht mehr genug ein, um die Niederlage noch abzuwenden. Feicht richtete den Blick anschließend nach vorn: „Jetzt müssen wir schauen, dass wir bis zum nächsten Wochenende wieder in die Spur kommen.“

SC Unterpfaffenhofen-G. – SC Weßling2:2 (1:2) Tore: 0:1 Sturm (23.), 0:2 Brugger (31., Foulelfmeter), 1:2 Wanderer (45.+1), 2:2 Steinert (90.)

Die Weßlinger Fußballer hätten am Samstag die großen Gewinner im Aufstiegsrennen sein können. Nach der überraschenden Niederlage des Tabellenzweiten aus Oberalting gegen Oberweikertshofen II verpasste der Sportclub jedoch knapp einen Sieg beim Tabellendritten in Unterpfaffenhofen. „Man muss aber auch eingestehen, dass das Unentschieden am Ende verdient war“, resümierte Co-Trainer Thomas Ludwig. Trotz besten Wetters wurde die Partie auf Kunstrasen ausgetragen. „Der Gegner hätte auch lieber auf Rasen gespielt, aber der Platz ist von der Gemeinde noch nicht hergerichtet worden“, berichtete Ludwig. Trotz des eher ungewohnten Untergrunds spielten die Gäste sehr starke erste 35 Minuten und lagen verdient mit 2:0 in Front. Torjäger Marius Stum hatte zunächst Unterpfaffenhofens Torwart umkurvt und eingeschoben. Wenig später war der Weßlinger Angreifer strafstoßwürdig gefoult worden, Jakob Brugger war gewohnt sicher vom Elfmeterpunkt gewesen. „Danach ist der Gegner besser ins Spiel gekommen“, berichtete Ludwig. Kurz vor dem Pausenpfiff fiel nach einer Ecke der ärgerliche Anschlusstreffer. Der eher klein gewachsene Konrad Wanderer war frei zum Kopfball gekommen. Die zweite Halbzeit wurde dann zur Defensivschlacht. „Wir sind kaum noch hinten rausgekommen“, teilte Ludwig mit. Die ganz großen Möglichkeiten für den SCU blieben aber aus. In der 90. Minute pennten die Gäste dann aber bei einer Freistoßflanke. Brugger hätte im Anschluss noch für ein Happy End sorgen können, doch sein Freistoß unmittelbar vor dem Spielende klatschte nur an den Pfosten. „Das wäre aber des Guten zu viel gewesen“, bekannte Ludwig.

TSV Türkenfeld – TSV Gilching-A. II 1:1 (1:1) Tore: 1:0 Wieland (14.), 1:1 Winzen (39.)

Zum zweiten Mal in Folge hat die zweite Mannschaft des TSV Gilching-Argelsried nach einem Rückstand noch gepunktet. Anders als beim spektakulären 4:4-Unentschieden gegen Kreisliga-Spitzenteam SV Fuchstal vor Wochenfrist fühlte sich das 1:1-Remis beim TSV Türkenfeld jedoch eher nach zwei verlorenen Punkten an. Mit einem Auswärtssieg hätten die Gilchinger die Abstiegs-Relegationsplätze verlassen können, so bleiben sie einen Punkt hinter Tabellennachbar Türkenfeld, der außerdem noch zwei Spiele in der Hinterhand hat, zurück. „Wir hatten über die kompletten 90 Minuten mehr Spielanteile, die deutlich klareren Chancen und hätten gewinnen müssen. Leider waren wir zu ungenau und teilweise nicht zielstrebig genug“, stellte Gilchings Spielertrainer Tobias Hänschke fest. Nach knapp einer Viertelstunde landete ein verunglückter Abstoß von Torhüter Nico Warnus bei den Gastgebern, die schalteten schneller als die Gilchinger Abwehrkette, und einen Steilpass und einen Abschluss später lag der Ball im Tor. „Das war ihre einzige richtig zwingende Aktion“, haderte Hänschke. Wie schon gegen Fuchstal ließen sich die Gilchinger dadurch nicht aus der Ruhe bringen, und nach einer Verlängerung von Fabian Boitin traf der A-Jugendliche Timon Winzen überlegt zum 1:1-Ausgleich. Das zweite Tor aber wollte einfach nicht fallen, da die Gilchinger einfach die nötige Ruhe und Qualität im Abschluss vermissen ließen.