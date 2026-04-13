Patzer der Konkurrenz nicht genutzt: Freising spielt nur Remis Bezirksliga Nord von Matthias Spanrad · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Iosif Racean und der SC Eintracht Freising konnten die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen. – Foto: Valentin Hack

Der SE Freising erspielt sich in Gaimersheim ein torloses Unentschieden. Noch fehlen drei Punkte zum Relegationsplatz.

Der SE Freising bleibt im Rennen um den Aufstiegsrelegationsrang in der Bezirksliga Nord. Beim TSV Gaimersheim reichte es am Sonntag jedoch nur zu einem torlosen Remis. Ärgerlich sind die zwei verlorenen Punkte vor allem, weil die direkte Konkurrenz – der SV Walpertskirchen und der VfR Garching – am Wochenende kräftig gepatzt hatte. Freisings Trainer Mijo Stijepic sah hinterher aber dennoch das Positive und wollte eher von einem gewonnenen Zähler sprechen. „Wir haben erneut zu Null gespielt“, erläuterte der 46-Jährige nach dem bereits vierten Spiel in Folge ohne Gegentor. „Und wir haben erneut gepunktet.“ Es war der bereits 18. Punkt im achten Spiel unter der Leitung von Stijepic als neuem SEF-Coach. Damit setzen die Gelb-Schwarzen ihre Erfolgsserie im Kalenderjahr 2026 fort. Im Gegensatz zu den anderen beiden Remis, die sich Freising gegen Gerolfing und Ober-/Unterhaunstadt geleistet hatte, „war es dieses Mal nicht ärgerlich“, wie Stijepic weiter ausholte.