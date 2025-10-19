Patzer beendet Ungeschlagen-Serie des MSV Duisburg

Im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße und vor vollem Gästeblock trat der MSV Duisburg zum Traditionsduell beim TSV 1860 München an. Auf einer Position veränderte MSV-Coach Dietmar Hirsch die Startaufstellung seiner Mannschaft im Vergleich zum Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock. Statt Conor Noß setzte der Übungsleiter wieder auf Youngster Simon Symalla. Bei den Löwen kehrte Kevin Volland nach überstandener Verletzung beim Debüt von Trainer Markus Kauczinski zurück in die Startelf.
Die Löwen-Fans starteten mit einer großen Choreografie in die Begegnung. Auf einer großen Blockfahne prangten „1860“, nach dem Herablassen erschienen die Anhänger in blauen und weißen Ponchos. Untermalt wurde die gesamte Aktion abschließend mit dichtem Rauch in den Vereinsfarben. Und auch auf dem Rasen legten die Gastgeber mutig und offensiv los. Doch auch die Gäste waren gleich da: Rasim Bulic eroberte im Mittelfeld den Ball, leitete gleich weiter auf den durchstartenden Symalla, welcher wiederum in die Mitte spielte. Dort verpasste Can Coskun nur knapp (5.). Kurz darauf flankte Coskun auf Symalla, dessen Kopfball verfehlte das Ziel nur um Haaresbreite (7.). Es entwickelte sich ein intensives Duell. Wenn es die Zebras schnell machten, öffneten sich größere Lücke in der TSV-Defensive. Patrick Sussek versuchte es nach 19 Zeigerumdrehungen aus der Distanz. Sein Schuss stellte 60-Keeper Thomas Dähne vor eine erste zu bewältigende Aufgabe.
Auch die Löwen kamen zu mehreren guten Gelegenheiten. Nach Balleroberung und schnellem Konter klärte Sussek kurz vor dem eigenen Strafraum auf Kosten einer gelben Karte und eines Freistoßes. Den platzierte Tunay Deniz gut, doch Max Braune im Kasten konnte zur Ecke klären. Die nachfolgende Ecke klärten die Duisburger nur unzureichend, sodass Deniz aus der zweiten Reihe mit voller Wucht abzog. Im Getümmel hielt Sigurd Haugen den Fuß rein und fälsche zum 1:0 ab (38.). Die Antwort der Zebras folgte postwendend. Einmal mehr war Symalla auf der rechten Seite durch, spielte flach in die Mitte zu Joshua Bitter, der kompromisslos aus kurzem Winkel die Kugel in die Maschen zimmerte (40.).
Nach der Pause kam Steffen Meuer für Jesse Tugbenyo, was die Ausrichtung der Duisburger etwas offensiver machte. Die erste gute Gelegenheit der zweiten Hälfte konnten dann aber die Hausherren für sich verbuchen. Nach flacher Haugen-Hereingabe verpasste Florian Niederlechner nur ganz knapp, rauschte dafür aber mit voller Wucht in Braune. Nach kurzer Behandlungspause ging es für beide weiter (56.). Ein schneller Konter über Tobias Fleckstein brachte Duisburg nah an den Führungstreffer. Den doppelten Bitter-Abschluss parierte Dähne jedoch glänzend (65.). Duisburg war in der Folge die tonangebende Mannschaft, klare Torchancen hatten aber weiterhin Seltenheitswert.
Aus dem Nichts kam die erneute Führung für 1860. Der Ball schien durch Fleckstein bereits geklärt, doch denkbar unglücklich kullerte er in Richtung des eigenen Tores. Haugen reagierte gedankenschnell und schob die Kugel über die Linie (78.). Duisburg ließ sich davon jedoch nicht aus der Fassung bringen und spielte weiter wie gehabt. Immer weiter näherten sie sich in der Schlussphase dem Ausgleich an, doch jeden Schussversuch konnten die Löwen-Verteidiger abwehren. Kurz vor dem Ende kratzte Dähne einen Kopfball von der Linie (87.). Auch in der sechsminütigen Nachspielzeit wollte das 2:2 nicht mehr fallen. Stattdessen vollendete Thore Jacobsen einen Konter, nachdem die Zebras hinten auf gemacht hatten, zum 3:1-Endstand (90.+5). Duisburg verliert zum ersten Mal in dieser Saison, behält aber die Tabellenführung in der 3. Liga.