Joshua Bitter trifft für den MSV Duisburg zum zwischenzeitlichen Ausgleich in München. – Foto: Ralph Görtz

Patzer beendet Ungeschlagen-Serie des MSV Duisburg 3. Liga: Die Serie ist gerissen. Der MSV Duisburg verliert zum ersten Mal in dieser Saison. Beim TSV 1860 München setzt es eine knappe und auch unverdiente 1:3-Niederlage. Verlinkte Inhalte 3. Liga TSV 1860 MSV Duisburg

Im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße und vor vollem Gästeblock trat der MSV Duisburg zum Traditionsduell beim TSV 1860 München an. Auf einer Position veränderte MSV-Coach Dietmar Hirsch die Startaufstellung seiner Mannschaft im Vergleich zum Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock. Statt Conor Noß setzte der Übungsleiter wieder auf Youngster Simon Symalla. Bei den Löwen kehrte Kevin Volland nach überstandener Verletzung beim Debüt von Trainer Markus Kauczinski zurück in die Startelf.

Die Löwen-Fans starteten mit einer großen Choreografie in die Begegnung. Auf einer großen Blockfahne prangten „1860“, nach dem Herablassen erschienen die Anhänger in blauen und weißen Ponchos. Untermalt wurde die gesamte Aktion abschließend mit dichtem Rauch in den Vereinsfarben. Und auch auf dem Rasen legten die Gastgeber mutig und offensiv los. Doch auch die Gäste waren gleich da: Rasim Bulic eroberte im Mittelfeld den Ball, leitete gleich weiter auf den durchstartenden Symalla, welcher wiederum in die Mitte spielte. Dort verpasste Can Coskun nur knapp (5.). Kurz darauf flankte Coskun auf Symalla, dessen Kopfball verfehlte das Ziel nur um Haaresbreite (7.). Es entwickelte sich ein intensives Duell. Wenn es die Zebras schnell machten, öffneten sich größere Lücke in der TSV-Defensive. Patrick Sussek versuchte es nach 19 Zeigerumdrehungen aus der Distanz. Sein Schuss stellte 60-Keeper Thomas Dähne vor eine erste zu bewältigende Aufgabe. Auch die Löwen kamen zu mehreren guten Gelegenheiten. Nach Balleroberung und schnellem Konter klärte Sussek kurz vor dem eigenen Strafraum auf Kosten einer gelben Karte und eines Freistoßes. Den platzierte Tunay Deniz gut, doch Max Braune im Kasten konnte zur Ecke klären. Die nachfolgende Ecke klärten die Duisburger nur unzureichend, sodass Deniz aus der zweiten Reihe mit voller Wucht abzog. Im Getümmel hielt Sigurd Haugen den Fuß rein und fälsche zum 1:0 ab (38.). Die Antwort der Zebras folgte postwendend. Einmal mehr war Symalla auf der rechten Seite durch, spielte flach in die Mitte zu Joshua Bitter, der kompromisslos aus kurzem Winkel die Kugel in die Maschen zimmerte (40.).