Pattensen zurück in der Landesliga - Rehren verpasst Aufstieg Luthe, Wunstorf und Goltern steigen aus der Bezirksliga Hannover 3 ab von FD · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der 30. Spieltag und somit letzte Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte Tore am Fließband, spektakuläre Wendungen und eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen. Tabellenführer TSV Pattensen gewann das Gipfeltreffen in Ihme-Roloven und steigt somit nach nur einem Jahr Abwesenheit in die Landesliga auf. Trotz 5:4-Sieg gegen Arnum bleibt Rehren auf Rang 2.

Ein wahres Offensivspektakel eröffnete den Spieltag in Luthe. Das Duell zwischen den Absteigern wurde bereits nach sieben Minuten eröffnet. Die Gastgeber führten da schon mit 2:1, doch beide Defensivreihen offenbarten über die gesamte Spielzeit große Lücken. Bis zur Pause stand es 3:3, ehe die Partie in der Schlussphase völlig kippte. Nach dem zwischenzeitlichen 4:3 für Luthe erzielte Goltern innerhalb von 17 Minuten fünf Treffer und feierte den höchsten Saisonsieg. Christian Kolter und Noah Steuber waren die prägenden Akteure eines außergewöhnlichen Fußballnachmittags.

Die Begegnung wurde am Grünen Tisch mit 5:0 für den FC Springe gewertet. Die Gastgeber verbesserten dadurch ihr Punktekonto und festigten ihren Platz im oberen Mittelfeld.

Enzen bestätigte seine starke Form und setzte sich verdient gegen den FC Eldagsen durch. Nach der Führung von Justin Reeb legte die Heimelf nach der Pause durch Philip Helmut Bölk und Bennet Picker entscheidend nach. Eldagsen fand offensiv lange keine Lösungen und konnte durch Jean-Christophe Letsch nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Für Enzen war es bereits das nächste Ausrufezeichen nach dem jüngsten 4:4 in Leveste.

Leveste setzte seinen erfolgreichen Saisonendspurt fort. Steve Goede brachte die Gäste mit einem Doppelpack noch vor der Pause komfortabel in Führung. Zwar verkürzte Luca Pascal Lohmeier für Rinteln nach dem Seitenwechsel, doch Suhrab Refahi stellte den alten Abstand wieder her. Nach dem deutlichen 7:1-Erfolg in Wunstorf musste der SCR damit einen Rückschlag hinnehmen, während Leveste seinen Platz in der oberen Tabellenhälfte festigte.

Gehrden kehrte nach zuletzt zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Kurios begann die Partie mit einem Eigentor von Philipp Ressel zugunsten der Gastgeber. Doch Gehrden antwortete schnell und drehte die Begegnung innerhalb weniger Minuten. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2 sorgten ein weiteres Eigentor sowie Philipp Schuberth für die Entscheidung. Für Wunstorf kommt somit eine schwierige Saison zum Abschluss, bei der der Abstieg feststeht.

Die Zuschauer in Rehren erlebten zum Abschluss eines der spektakulärsten Spiele der Saison. Zweimal brachte Julian Lattwesen die Gastgeber in Führung, ehe Lorenz Kämmer und Julian Meyer den Vorsprung nach der Pause auf 4:1 ausbauten. Doch Arnum zeigte große Moral und kämpfte sich innerhalb von neun Minuten zum 4:4 zurück. Als vieles auf ein Remis hindeutete, traf Raphael Bauer zum umjubelten 5:4-Siegtreffer.

Im Topspiel des Spieltags kann der TSV Pattensen am Ende des Tages den Aufstieg feiern. Joel Wauker brachte Pattensen nach knapp einer halben Stunde in Führung, Darius Marotzke erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0. Ihme-Roloven fand gegen die stabile Defensive der Gäste kaum Mittel und musste sich letztlich verdient geschlagen geben. Für Pattensen war es nach dem Erfolg gegen Rehren bereits der zweite Sieg in Serie gegen einen direkten Konkurrenten. Ein starker Endspurt, bei dem am Ende der Aufstieg in die Landesliga gefeiert werden kann.