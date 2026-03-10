Pattensen weiter souverän - Eldagsen gewinnt Topduell Auch Luthe gewinnt mal wieder. Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 im Überblick von FD · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Luthe gewinnt deutlich – Foto: Philipp Reichelt

Der 19. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte klare Siege an der Tabellenspitze, einen spektakulären Auswärtserfolg des SV Arnum sowie ein deutliches Statement des MTV Rehren. Während Tabellenführer TSV Pattensen seine Dominanz eindrucksvoll bestätigte, setzte auch Verfolger FC Eldagsen ein Ausrufezeichen im direkten Duell mit Ihme-Roloven.

Der SV Arnum setzte sich in einer umkämpften Partie beim TSV Kirchdorf mit 3:2 durch. Die Gäste erwischten einen Blitzstart: „Wir sind brutal reingekommen. Erster Angriff – nach 15 Sekunden machen wir direkt das 1:0“, berichtete Trainer Maximilian Abels über den frühen Treffer von Patrick Richter. Kirchdorf kam durch einen direkt verwandelten Eckstoß zurück ins Spiel, doch Arnum antwortete schnell. „Machen dann das 2:1 – schöne Einzelaktion von Rick Riebesam“, erklärte Abels. Lange Zeit kontrollierten die Gäste die Begegnung, ohne jedoch klar zu dominieren.

In der Schlussphase wurde es noch einmal turbulent. Kirchdorf glich nach einem Distanzschuss aus, doch Arnum hatte die passende Antwort. In der 88. Minute traf erneut Richter zum Sieg. „Einfach wichtig, auch mal so einen Sieg mitzunehmen“, sagte Abels. „Das wird uns Auftrieb geben.“ >> Hier zum ausführlichem Nachbericht

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer in Gehrden. Die Gastgeber setzten sich klar mit 7:2 gegen Goltern durch und entschieden die Partie bereits früh zu ihren Gunsten. Kapikiran und Mailahn ragten mit mehreren Treffern heraus. Goltern hielt zwischenzeitlich noch Anschluss, konnte dem Offensivdruck der Gastgeber jedoch letztlich nichts entgegensetzen. Der deutliche Erfolg verschafft Gehrden Luft im Tabellenkeller.

Der MTV Rehren startete mit einem souveränen Heimsieg in die Rückrunde. Gegen die Egestorfer Reserve setzte sich die Mannschaft von Trainer Mike Schönherr deutlich mit 5:0 durch. Der Trainer zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „War auch ein absolut verdienter Sieg, da gibt es, glaube ich, auch nichts daran zu rütteln.“ Allerdings waren die Bedingungen zunächst schwierig. „Der Platz war ziemlich holprig jetzt Anfang des Frühjahrs, deshalb war es schon schwierig, wirklich fußballerisch zu überzeugen.“ Nach einem etwas holprigen Beginn brachte Jan-Philip Pinkenburg die Gastgeber per Kopf in Führung. „Das 1:0 hat uns geholfen“, erklärte Schönherr. Noch vor der Pause erhöhte Julian Lattwesen auf 2:0, was dem Team zusätzliche Sicherheit gab. In der zweiten Halbzeit spielte Rehren die Partie kontrolliert zu Ende. „Wir haben es sehr diszipliniert gespielt, hinten wenig zugelassen“, so Schönherr. Spätestens mit dem Treffer von Malte Grittner zum 3:0 war das Spiel entschieden, ehe Lorenz Kämmer mit einem Doppelpack den Endstand herstellte.

Im Topspiel des Spieltags setzte sich der FC Eldagsen deutlich mit 4:0 beim SV Ihme-Roloven durch. Bereits in der ersten Halbzeit legte Eldagsen mit der Führung durch Denis Vojnikovic den Grundstein für den Erfolg. Nach der Pause erhöhte Eldagsen konsequent den Druck. Brünig und Carduck trafen für die Gäste, die ihre starke Saison mit einem weiteren überzeugenden Auftritt untermauerten.

In Lindhorst entwickelte sich ein intensives Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld. Nach torloser erster Halbzeit brachte Schütte die Gastgeber in Führung. Leveste reagierte jedoch schnell und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Karayaka und Goede trafen für die Gäste, die den knappen Vorsprung anschließend über die Zeit brachten.

Tabellenführer TSV Pattensen ließ gegen Schlusslicht Wunstorf keinerlei Zweifel aufkommen. Beim deutlichen 8:1-Heimsieg dominierte der Spitzenreiter über die gesamte Spielzeit. Til Buchmann und Jonas Jürgens ragten mit mehreren Treffern heraus. Der Ehrentreffer der Gäste änderte nichts am klaren Spielverlauf. Pattensen bleibt damit das Maß der Dinge in der Bezirksliga.

Enzen setzte sich in einem engen Duell mit 2:1 gegen den FC Springe durch. Nach der frühen Führung der Gäste durch Sölter glich ein Eigentor noch vor der Pause aus. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Thiemann für die Entscheidung. Enzen behauptet damit seinen Platz im oberen Tabellenbereich.