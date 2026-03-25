Pattensen verspielt Führung, Rehren rückt weiter vor - 1 Abbruch Die Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 3 sorgten für reichlich Dramatik von FD · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

Der Dienstagabend in der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich. Während das Topspiel zwischen Pattensen und Ihme-Roloven in einem torreichen Remis endete, setzte der MTV Rehren im direkten Duell mit Eldagsen ein Ausrufezeichen. Zudem gab es im Tabellenkeller eine Spielabsage.

Ein echtes Spitzenspiel mit acht Toren bekamen die Zuschauer in Pattensen zu sehen. Die Gastgeber starteten stark und gingen früh mit 2:0 in Führung. Ihme-Roloven kämpfte sich jedoch noch vor der Pause zurück und glich aus. Nach dem Seitenwechsel drehte der Tabellenzweite die Partie sogar und lag zwischenzeitlich mit 4:2 vorne. Pattensen bewies jedoch Moral, verkürzte postwendend und kam kurz vor Schluss noch zum Ausgleich. Beide Mannschaften zeigten offensive Qualität, offenbarten defensiv jedoch ungewohnte Schwächen.



Im Verfolgerduell setzte sich der MTV Rehren auswärts durch und untermauerte seine Ambitionen in der Spitzengruppe. Eldagsen ging zunächst in Führung, doch Rehren antwortete noch vor der Pause mit dem Ausgleich. In der zweiten Halbzeit nutzten die Gäste ihre Chance konsequent und drehten die Partie. Während Eldagsen trotz engagierter Schlussphase ohne Ertrag blieb, präsentierte sich Rehren erneut formstark und effizient.



Die Partie zwischen Egestorf II und Gehrden konnte nicht regulär zu Ende geführt werden und wurde abgebrochen. Nähere Details zur Ursache lagen zunächst nicht vor. Die Wertung des Spiels steht damit noch aus und könnte im Nachgang Einfluss auf den Tabellenkeller nehmen. Die Partie zwischen Egestorf II und Gehrden konnte nicht regulär zu Ende geführt werden und wurde abgebrochen. Nähere Details zur Ursache lagen zunächst nicht vor. Die Wertung des Spiels steht damit noch aus und könnte im Nachgang Einfluss auf den Tabellenkeller nehmen.



Im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich blieb es torlos. Beide Teams agierten bemüht, fanden jedoch kaum Lösungen im Offensivspiel. Während Lindhorst zumindest einen Punkt mitnimmt, bleibt Wunstorf weiterhin am Tabellenende und wartet weiter auf ein Erfolgserlebnis.