Pattensen unter Flutlicht, Abstiegsduelle im Fokus

Mit dem letzten November-Wochenende biegt die Bezirksliga Hannover 3 auf die Zielgerade vor der Winterpause ein. Der 17. Spieltag hält gleich mehrere Partien bereit, die das Tabellenbild nachhaltig prägen könnten – von Abstiegsduellen über das Aufeinandertreffen von Spitzenmannschaften bis hin zu Spielen mit richtungsweisender Bedeutung im engen Mittelfeld.

Heute, 19:30 Uhr TSV Kirchdorf am Deister Kirchdorf TSV Pattensen Pattensen

Der Auftakt zum Spieltag gehört dem Aufsteiger aus Kirchdorf, der nach dem spektakulären 7:4 in Luthe mit wachsendem Selbstvertrauen auftritt. Doch mit Pattensen kommt der Tabellenführer, der in dieser Saison erst einmal verloren hat und mit der besten Defensive der Liga beeindruckt. Kirchdorf steht vor einer Herkulesaufgabe, könnte aber mit mutigem Offensivspiel erneut überraschen. Für Pattensen bietet das Flutlichtspiel die Möglichkeit, den Vorsprung auf die Verfolger auszubauen, bevor diese überhaupt im Einsatz sind.

Springe hat sich durch den Sieg in Goltern auf Rang sechs stabilisiert und will weiter an die Topgruppe heranrücken. Der TSV Luthe kommt mit der Hypothek von 65 Gegentoren nach Springe und steckt nach dem 4:7 gegen Kirchdorf tiefer denn je im Tabellenkeller. Für die Springer Offensivreihe scheint dies eine ideale Konstellation – doch Luthe bewies zuletzt zumindest Moral und erzielte vier Treffer. Es könnte ein torreiches Duell werden.

Enzen hat nach seiner starken Phase im Herbst minimal abreißen lassen, rangiert aber weiterhin in der erweiterten Spitzengruppe. Goltern hingegen rutschte nach der 0:3-Heimniederlage gegen Springe weiter nach unten. Besonders die Defensive der Gastgeber gilt als Trumpf, während Goltern dringend Stabilität benötigt. Es ist ein Spiel, das stark über die Kompaktheit und Fehlerquote entschieden werden dürfte.

Rinteln verlor in Eldagsen klar mit 0:3, zeigte aber zumindest phasenweise defensiven Zusammenhalt. Gegen Egestorf II treffen die Weserstädter nun auf einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller. Beide Teams benötigen dringend Punkte, um nicht auf den Abstiegsplätzen zu überwintern. Es dürfte ein intensives, kampfbetontes Spiel werden – das klassische „Sechs-Punkte-Spiel“.

So., 30.11.2025, 14:00 Uhr SV Gehrden Gehrden FC Eldagsen FC Eldagsen

Gehrden hat nach einer wechselhaften Saison zuletzt immer wieder strukturelle Probleme offenbart. Mit Eldagsen reist nun eines der formstärksten Teams der Liga an: Zehn Siege aus 15 Spielen und ein beeindruckendes Torverhältnis von 50:16 untermauern die Ambitionen der Hartmann-Elf. Für Gehrden wird es darauf ankommen, das Zentrum zu stabilisieren und Eldagsens Tempowechsel zu unterbinden.

Rehren zählt weiterhin zu den heimstärksten Teams der Liga und hat den Anschluss an die Aufstiegsränge noch nicht aufgegeben. Leveste hingegen steckt nach ordentlichem Saisonstart im Mittelmaß fest und sucht Konstanz. Die Gastgeber, die am vergangenen Wochenende aufgrund einer Absage nicht spielen konnten, mussten ihre Planung erneut flexibel halten – eine Situation, die Trainer Mike Schönherr bereits zuvor mit Blick auf mögliche Platzverhältnisse kritisch eingeschätzt hatte. Rehren geht dennoch als Favorit in die Partie.

Für den Tabellenzweiten Ihme-Roloven ist dieses Heimspiel Pflichtaufgabe und Stolperfalle zugleich. Wunstorf steht mit erst acht Punkten tief im Tabellenkeller, zeigte aber in einigen Partien, dass es offensiv durchaus gefährlich werden kann. Ihme-Rol wird das Tempo und die Dominanz aus dem eigenen Ballbesitzspiel heraus nutzen müssen, um nicht erneut gegen ein Kellerteam Punkte liegen zu lassen.