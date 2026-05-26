Pattensen unter Druck – Springe und Arnum wollen Wiedergutmachung 3 Spiele unter der Woche in der Bezirksliga Hannover 3 von FD · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Drenth

In der Bezirksliga Hannover 3 stehen unter der Woche drei Nachholspiele auf dem Programm, die sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um die Platzierungen im Tabellenmittelfeld noch einmal Bewegung bringen könnten. Besonders der TSV Pattensen steht nach dem jüngsten Führungswechsel unter Zugzwang.

Der Tabellenzweite gastiert bereits am Mittwochabend bei der Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Pattensen musste zuletzt den MTV Rehren an der Spitze vorbeiziehen lassen. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Rückstand auf den neuen Tabellenführer wieder auf einen Punkt verkürzen. Egestorf II reist dagegen mit Rückenwind in die Partie. Die Mannschaft überraschte zuletzt mit einem späten 3:2-Erfolg gegen den TSV Goltern und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel.

Do., 28.05.2026, 19:00 Uhr FC Springe FC Springe TV Jahn Leveste 1922 TV Jahn 19:00 PUSH

Am Donnerstagabend empfängt der FC Springe den TV Jahn Leveste. Für beide Teams bietet sich die Möglichkeit, im direkten Duell den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Springe musste zuletzt beim 0:4 gegen Spitzenreiter MTV Rehren die Grenzen aufgezeigt bekommen, hatte zuvor jedoch mit offensivstarken Auftritten überzeugt. Leveste reist ebenfalls mit Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft zuletzt konstant gepunktet und sich auf Rang sieben vorgeschoben hat. Im Hinspiel setzte sich der TV Jahn knapp durch – erneut dürfte eine enge Begegnung zu erwarten sein.

Do., 28.05.2026, 19:00 Uhr SV Arnum SV Arnum SV Gehrden Gehrden 19:00 PUSH