Pattensen unter Druck – Springe und Arnum wollen Wiedergutmachung

In der Bezirksliga Hannover 3 stehen unter der Woche drei Nachholspiele auf dem Programm, die sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um die Platzierungen im Tabellenmittelfeld noch einmal Bewegung bringen könnten. Besonders der TSV Pattensen steht nach dem jüngsten Führungswechsel unter Zugzwang.
Der Tabellenzweite gastiert bereits am Mittwochabend bei der Reserve des 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Pattensen musste zuletzt den MTV Rehren an der Spitze vorbeiziehen lassen. Mit einem Sieg könnten die Gäste den Rückstand auf den neuen Tabellenführer wieder auf einen Punkt verkürzen. Egestorf II reist dagegen mit Rückenwind in die Partie. Die Mannschaft überraschte zuletzt mit einem späten 3:2-Erfolg gegen den TSV Goltern und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel.
Am Donnerstagabend empfängt der FC Springe den TV Jahn Leveste. Für beide Teams bietet sich die Möglichkeit, im direkten Duell den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu festigen. Springe musste zuletzt beim 0:4 gegen Spitzenreiter MTV Rehren die Grenzen aufgezeigt bekommen, hatte zuvor jedoch mit offensivstarken Auftritten überzeugt. Leveste reist ebenfalls mit Selbstvertrauen an, nachdem die Mannschaft zuletzt konstant gepunktet und sich auf Rang sieben vorgeschoben hat. Im Hinspiel setzte sich der TV Jahn knapp durch – erneut dürfte eine enge Begegnung zu erwarten sein.
Ebenfalls am Donnerstag trifft der SV Arnum auf den SV Gehrden. Die Gastgeber gehören weiterhin zum erweiterten Verfolgerfeld hinter den Spitzenteams und wollen ihre starke Saison weiter untermauern. Nach dem überzeugenden 3:1-Erfolg in Rinteln peilt Arnum nun den nächsten Heimsieg an. Gehrden dagegen steckt nach zuletzt zwei deutlichen Niederlagen in einer schwierigen Phase. Besonders das 0:10 gegen Pattensen hinterließ Spuren. Dennoch verfügt die Mannschaft offensiv weiterhin über Qualität und wird versuchen, beim Favoriten zumindest für Überraschungsmomente zu sorgen.