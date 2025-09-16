Pattensen übernimmt Spitze – Rehren siegt erneut souverän

Pattensen steht an der Spitze – Foto: Sascha Drenth

Der sechste Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 hatte es in sich: Während der TSV Pattensen die Tabellenführung übernimmt, musste Spitzenreiter Enzen die erste Niederlage hinnehmen. Im Tabellenkeller punkteten Egestorf-Langreder II und Jahn Lindhorst immerhin jeweils einfach, Kirchdorf setzte ein Ausrufezeichen mit einem Kantersieg in Wunstorf.

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr TSV Luthe TSV Luthe MTV Rehren A/R 1911 MTV Rehren 0 3 Abpfiff Rehren bestätigte seine starke Form und siegte in Luthe souverän. „Es war wieder eine sehr gute, stabile Leistung von uns – sowohl defensiv als auch offensiv“, erklärte MTV-Trainer Mike Schönherr. Besonders zufrieden war er mit dem Auftreten seiner Mannschaft gegen schwierige Bedingungen: „Vorne haben wir, trotz schlechter Platzverhältnisse, auch fußballerische Lösungen gefunden gegen einen tiefstehenden Gegner.“

Die Treffer durch Julian Lattwesen (13.), Yannick Liebchen (48.) und Maurice Bruns (72.) waren sehenswert herausgespielt. „Das war eine reife Leistung, eine gute Leistung von der gesamten Mannschaft“, so Schönherr. Rehren steht nun mit 14 Punkten und nur einem Gegentor auf Rang vier, Luthe bleibt im Tabellenmittelfeld.

Pattensen übernahm mit einem abgeklärten Auswärtssieg in Eldagsen die Tabellenführung. Zwei schnelle Treffer noch vor der Pause durch Marotzke (39.) und Buschold (42.) entschieden die Partie früh. Eldagsen fand kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gäste und verharrt bei acht Punkten im Mittelfeld.

Im Kellerduell teilten sich beide Teams die Punkte. Für Egestorf trafen Nolte (27.) und Fofana (38.), Lindhorst glich durch Sydow doppelt aus (35., 53./Foulelfmeter). Beide Mannschaften warten weiter auf den ersten Saisonsieg, konnten aber immerhin den zweiten Punkt verbuchen.

Springe feierte einen souveränen Heimsieg und verbesserte sich ins Tabellenmittelfeld. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgten Samow (57.), Maj (73.) und Sölter (90.+3) für klare Verhältnisse. Gehrden bleibt mit nur drei Punkten am Tabellenende hängen und hat bereits 18 Gegentreffer kassiert.

Ihme-Roloven untermauerte seine starke Saisonleistung. Tsitouridis traf doppelt (38., 62.), Geric erhöhte später auf 3:1. Für Goltern erzielte Gräler (80.) nur den zwischenzeitlichen Anschluss. Während Ihme-Roloven mit 14 Punkten weiter oben mitmischt, steckt Goltern mit erst vier Punkten tief im Tabellenkeller.

Arnum festigte seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Boser (8.) und Schneider (34.) stellten früh die Weichen auf Auswärtssieg. Leveste kam nicht mehr zurück ins Spiel und bleibt mit fünf Punkten in der unteren Tabellenhälfte hängen.

Aufsteiger Kirchdorf zeigte sich torhungrig und überrollte Wunstorf. Brosien schnürte einen Dreierpack (31., 37., 65.), Sincar (13.), Eng (45.) und Collmann (74.) trafen ebenfalls. Für Wunstorf konnten nur Dasdemir (33.) und Gültekin (51.) verkürzen. Kirchdorf rückt mit zehn Punkten ins obere Mittelfeld vor, Wunstorf bleibt mit vier Zählern im Tabellenkeller.