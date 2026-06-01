Pattensen übernimmt die Spitze – Springe setzt Ausrufezeichen Rehren verliert Topduell und ärgert sich über Schiedsrichterleistung von FD · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Mats Schlierf

Der 29. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte eine entscheidende Verschiebung an der Tabellenspitze. Durch den Sieg im direkten Duell mit dem MTV Rehren eroberte der TSV Pattensen die Tabellenführung zurück. Dahinter sammelten auch Arnum, Springe und Rinteln wichtige Punkte, während Eldagsen überraschend deutlich unter die Räder kam.

Das Spitzenspiel hielt, was es versprach. Der MTV Rehren erwischte einen Traumstart und ging bereits nach wenigen Sekunden durch Maxim Schäfer in Führung. „Wir haben an sich gut angefangen, in der ersten Minute das 1:0 gemacht, das spielte uns voll in die Karten“, erklärte Rehrens Trainer Jens Lattwesen. Doch die Freude währte nur kurz. Bereits nach wenigen Minuten gelang Pattensen der Ausgleich, ehe die Partie zunehmend hitziger wurde. Lattwesen sprach nach dem Spiel von einem frühen Platzverweis gegen seine Mannschaft, der „so ein bisschen das Genick gebrochen“ habe. Besonders über mehrere Schiedsrichterentscheidungen zeigte sich der Rehrener Coach verärgert. Ein aberkanntes Tor zum vermeintlichen 2:1 sowie aus seiner Sicht nicht geahndete Platzverweise auf Seiten der Gastgeber sorgten für Diskussionen.

In der zweiten Halbzeit nutzte Pattensen eine Unachtsamkeit der Gäste zum entscheidenden Treffer durch Luca Ritzka. „Ich denke, ein Unentschieden wäre das gerechte Ergebnis gewesen“, resümierte Lattwesen. Nach zuvor 15 Siegen in Serie musste Rehren erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen und rutschte hinter Pattensen auf Rang zwei zurück.

Der SV Arnum festigte seinen Platz in der Spitzengruppe. Gegen den SV Gehrden entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, ehe Joscha Angelovski die Gastgeber nach gut einer Stunde auf die Siegerstraße brachte. Aaron Eliott Arthur sorgte wenig später für die Entscheidung. Arnum bleibt damit das Team der Stunde hinter dem Führungsquartett und baute seine starke Bilanz weiter aus. Gehrden hingegen wartet nach dem Debakel gegen Pattensen weiterhin auf ein Erfolgserlebnis.

Kirchdorf bewies Moral und drehte eine Partie, die lange verloren schien. Nach dem frühen Rückstand durch einen Foulelfmeter von Houssam Faraj liefen die Gäste bis in die Schlussphase einem Rückstand hinterher. Erst Joel Lehmann brachte die Deisterstädter kurz vor Schluss zurück ins Spiel. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, traf Torben Wagner in der 88. Minute zum umjubelten Siegtreffer. Kirchdorf setzte damit seinen positiven Trend der vergangenen Wochen fort.

Für die Überraschung des Spieltags sorgte der FC Springe. Beim Tabellenvierten FC Eldagsen feierte die Mannschaft einen beeindruckenden 5:0-Auswärtssieg und rehabilitierte sich damit eindrucksvoll für die jüngste Niederlage gegen Rehren. Ahmed Omar brachte die Gäste in Führung, ehe Leon Mack kurz vor und nach der Pause entscheidend nachlegte. Innerhalb weniger Minuten brach Eldagsen komplett auseinander. Christoph Samow und Jonah Sölter erhöhten, bevor Mack mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt setzte. Für Eldagsen war es eine der deutlichsten Niederlagen der Saison.

Im Kampf um die oberen Plätze ließ Ihme-Roloven erneut wichtige Punkte liegen. Beim abstiegsbedrohten TuS Jahn Lindhorst reichte es lediglich zu einem Remis. Die Gastgeber bestätigten damit ihre zuletzt aufsteigende Form und trotzten einem Aufstiegskandidaten einen wichtigen Zähler ab. Für Ihme-Roloven dürfte das Unentschieden im Rennen um die Spitzenplätze dagegen zu wenig sein.

Rinteln nutzte die Gelegenheit beim Tabellenletzten zu einem echten Befreiungsschlag. Bereits zur Pause führten die Gäste mit 4:0 und stellten die Weichen früh auf Sieg. Bendik Kruska ragte mit drei Treffern heraus, während auch Julian Bedey und Luca Lohmeier jeweils doppelt trafen. Für Wunstorf setzte sich dagegen die schwierige Saison fort. Bereits 119 Gegentreffer stehen inzwischen zu Buche.

Die Zuschauer in Leveste bekamen eines der spektakulärsten Spiele der Saison zu sehen. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch mit ständig wechselnden Vorteilen. Enzen drehte einen frühen Rückstand in eine Führung, Leveste antwortete mehrfach und glich auch den späten 3:4-Rückstand noch aus. Das Remis half keinem Team entscheidend weiter, unterstrich aber die Offensivqualitäten beider Mannschaften.