Pattensen, Tündern und Iraklis im Dreikampf um den Klassenerhalt

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr

Zwar geht es für den SC Hemmingen-Westerfeld quasi um nicht mehr viel, doch das Heimspiel gegen BW Tündern wird von vielen Seiten beäugt. Tündern braucht die Punkte und wird mit zwei Siegen in Serie mit ordentlich Selbstvertrauen anreisen. Das Hinspiel ging zwar klar an den SC, doch im letzten Duell in der Ferne konnte Tündern ein 2:2-Remis erkämpfen.