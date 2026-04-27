Pattensen siegt spät, Ihme-Roloven demontiert Rinteln Spitzentrio der Bezirksliga Hannover 3 bleibt makellos von FD · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 bestätigte die Kräfteverhältnisse an der Tabellenspitze eindrucksvoll. Während Pattensen, Ihme-Roloven und Rehren ihre Aufgaben allesamt erfolgreich lösten, setzten insbesondere die deutlichen Ergebnisse ein klares Zeichen. Im Tabellenkeller verschärft sich die Lage weiter.

Eldagsen bleibt in der Spitzengruppe und entschied eine umkämpfte Partie erst in letzter Minute für sich. Nach früher Führung glich Kirchdorf spät aus, ehe Lucas Brünig in der Nachspielzeit den Auswärtssieg sicherte. Für Kirchdorf ist es ein weiterer Rückschlag nach zuletzt wechselhaften Leistungen.

Wunstorf gelang ein seltener Erfolg im Tabellenkeller. In einer intensiven Partie nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent und verteidigten die Führung über die Zeit. Für Goltern ist die Niederlage ein Rückschritt im Kampf um den Anschluss an das rettende Mittelfeld.

Leveste ließ im Heimspiel Punkte liegen. Gegen engagierte Gäste aus Egestorf II geriet die Mannschaft zunächst in Rückstand, konnte jedoch noch ausgleichen. In der Tabelle tritt Leveste damit auf der Stelle, während Egestorf II einen wichtigen Punkt im unteren Bereich sammelt.

Rehren bleibt weiterhin in Schlagdistanz zur Spitze. Nach einem Rückstand drehte die Mannschaft die Partie im zweiten Durchgang und zeigte erneut ihre Qualität. Besonders die Fähigkeit, Spiele auch nach Rückständen zu kontrollieren, unterstreicht die Konstanz des Teams.

Ihme-Roloven setzte ein Ausrufezeichen im Titelrennen. Mit einer dominanten Vorstellung ließ die Mannschaft Rinteln keine Chance und erzielte bereits früh klare Verhältnisse. Die Offensive präsentierte sich in bestechender Form, während Rinteln defensiv überfordert war.

Enzen feierte einen souveränen Auswärtssieg und nutzte die defensiven Schwächen der Gastgeber konsequent aus. Lindhorst hingegen bleibt nach der nächsten deutlichen Niederlage im unteren Tabellenbereich gefangen.

Der Tabellenführer musste hart arbeiten, um seine Spitzenposition zu behaupten. Nach frühem Rückstand drehte Pattensen die Partie noch vor der Pause, kassierte jedoch den Ausgleich. In Unterzahl kämpfend zeigte Springe Moral, ehe ein später Treffer den Favoriten doch noch zum Sieg führte. Ein wichtiger Erfolg im engen Titelrennen.