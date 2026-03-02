Pattensen setzt sich ab, Leveste überrascht Ihme-Roloven Späte Entscheidungen und klare Verhältnisse am 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover 4 von FD · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Luthe verliert erneut, Leveste überrascht – Foto: Philipp Reichelt

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte im Titelrennen Bewegung. Tabellenführer TSV Pattensen behauptete sich im Verfolgerduell gegen den SV Arnum, während der SV Ihme-Roloven überraschend in Leveste unterlag. Enzen festigte Rang fünf, Rinteln verschaffte sich Luft im Tabellenkeller.

Eine Überraschung gelang dem TV Jahn Leveste gegen den Tabellenzweiten. In einer lange ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Florian Beck traf in der 90. Minute zur Führung, ehe Leveste in der Nachspielzeit nachlegte. Ihme-Roloven, das mit 56 Toren die stärkste Offensive der Liga stellt, fand über weite Strecken keinen Zugriff auf die kompakte Defensive der Gastgeber. Leveste überzeugte mit Disziplin und Effizienz – und vergrößerte den Abstand zur Abstiegszone.

Der SC Rinteln nutzte seine Chancen konsequent und entführte drei Punkte aus Goltern. Bendik Kruska (12.) und Luca Pascal Lohmeier (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Goltern blieb trotz engagierter Ansätze im letzten Drittel zu harmlos. Rinteln verschafft sich mit dem Auswärtssieg etwas Luft im unteren Tabellendrittel, während Goltern weiter im Niemandsland der Tabelle verharrt.

Enzen bestätigte seine stabile Form und setzte sich verdient in Luthe durch. Arne Klöpper brachte die Gäste früh in Führung, Lennart Faul erhöhte per Foulelfmeter. Nach dem Anschluss durch Max Kretschmer witterte Luthe kurzzeitig Morgenluft, doch Johann-Heinrich Gottschalk machte in der Schlussphase alles klar. Für Luthe verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter. Enzen hingegen bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen.