Pattensen setzt sich ab, Leveste überrascht Ihme-Roloven

Der 18. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte im Titelrennen Bewegung. Tabellenführer TSV Pattensen behauptete sich im Verfolgerduell gegen den SV Arnum, während der SV Ihme-Roloven überraschend in Leveste unterlag. Enzen festigte Rang fünf, Rinteln verschaffte sich Luft im Tabellenkeller.
Eine Überraschung gelang dem TV Jahn Leveste gegen den Tabellenzweiten. In einer lange ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in der Schlussphase. Florian Beck traf in der 90. Minute zur Führung, ehe Leveste in der Nachspielzeit nachlegte.
Ihme-Roloven, das mit 56 Toren die stärkste Offensive der Liga stellt, fand über weite Strecken keinen Zugriff auf die kompakte Defensive der Gastgeber. Leveste überzeugte mit Disziplin und Effizienz – und vergrößerte den Abstand zur Abstiegszone.
Der SC Rinteln nutzte seine Chancen konsequent und entführte drei Punkte aus Goltern. Bendik Kruska (12.) und Luca Pascal Lohmeier (38.) sorgten früh für klare Verhältnisse. Goltern blieb trotz engagierter Ansätze im letzten Drittel zu harmlos.
Rinteln verschafft sich mit dem Auswärtssieg etwas Luft im unteren Tabellendrittel, während Goltern weiter im Niemandsland der Tabelle verharrt.
Enzen bestätigte seine stabile Form und setzte sich verdient in Luthe durch. Arne Klöpper brachte die Gäste früh in Führung, Lennart Faul erhöhte per Foulelfmeter. Nach dem Anschluss durch Max Kretschmer witterte Luthe kurzzeitig Morgenluft, doch Johann-Heinrich Gottschalk machte in der Schlussphase alles klar.
Für Luthe verschärft sich die Lage im Tabellenkeller weiter. Enzen hingegen bleibt in Schlagdistanz zu den vorderen Plätzen.
Im Spitzenspiel setzte sich Tabellenführer Pattensen gegen den SV Arnum durch und baute seinen Vorsprung aus. In einer spielerisch wenig ansehnlichen Partie entschied eine Standardsituation die Begegnung.
Arnums Trainer Maximilian Abels sprach von einer „sehr bitteren Niederlage“ und bezeichnete die Partie als „spielerische Katastrophe von beiden Mannschaften“.
Die Entscheidung fiel nach einer Ecke von Darius Marotzke, die Eldin Beric per Kopf verwertete. „Es ist eine super scharfe Ecke von Marotzke“, sagte Abels, „und der Beric von denen schraubt sich nochmal einen Stock höher, Köpfchen ins lange Eck und damit war das Spiel dann eigentlich durch.“ In der Schlussphase erhöhte Marotzke nach einem Konter auf 2:0.
