Pattensen Remis, Tündern siegt, Eilvese stürzt den Meister

Das Spitzenspiel, in dem die bisherigen direkten Duelle der laufenden Saison je mit einem hohen Sieg für beide Teams endeten, war am gestrigen Sonntag auf Augenhöhe. Taira Tanaka brachte die Gäste in Front, wurde aber durch Tim Meier gekontert, sodass es keinen Sieger gab und Hemmingen-Westerfeld nicht den sechsten Sieg in Serie feiern durfte.