Pattensen mit einer Pflichtaufgabe? Rehren im Spitzenspiel mit Springe

Nach sechs Spieltagen zeichnet sich in der Bezirksliga Hannover 3 ein spannendes Bild ab: Oben liefern sich Pattensen, Enzen, Ihme-Roloven und Rehren ein Kopf-an-Kopf-Rennen, während im Tabellenkeller bereits die ersten Mannschaften ums sportliche Überleben kämpfen. Der 7. Spieltag bringt nun sowohl Top-Duelle als auch richtungsweisende Partien im Abstiegskampf.

Spitzenreiter Pattensen will zuhause gegen das sieglose Schlusslicht aus Egestorf nichts anbrennen lassen. Mit fünf Siegen und einem Remis ist die Mannschaft von Trainer Bock in glänzender Form, während die Reserve aus Egestorf-Langreder dringend Punkte benötigt, um den Anschluss nicht völlig zu verlieren. Alles andere als ein Heimsieg wäre eine Überraschung.

Das Duell des Tabellensiebten gegen den Fünften verspricht Spannung. Kirchdorf kommt nach dem 6:2-Spektakel in Wunstorf mit viel Rückenwind, während Rinteln zuletzt den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Enzen besiegte. Beide Teams stehen für Offensivfußball, weshalb ein torreiches Spiel wahrscheinlich ist.

Der Tabellendritte aus Ihme-Roloven empfängt den Zehnten aus Luthe. Während Ihme weiter am Spitzenquartett dranbleiben möchte, steckt Luthe nach der klaren 0:3-Heimniederlage gegen Rehren im unteren Mittelfeld fest. Für Luthe gilt es, die Defensive zu stabilisieren – 21 Gegentore nach sechs Spielen sind der zweitschlechteste Wert der Liga.

Das wohl interessanteste Duell des Spieltags steigt in Rehren: Der Tabellenvierte empfängt mit Springe ein Team, das nach durchwachsenem Start zuletzt zweimal in Folge gewann. MTV-Trainer Mike Schönherr erwartet einen schweren Gegner: „Ich denke, uns erwartet da gerade in deren Offensive eine Menge Arbeit. Für uns geht es darum, genauso gut zu verteidigen wie die letzten Spiele. Offensiv werden wir unsere Möglichkeiten haben – da sind sie anfällig.“ Personell kann Rehren fast aus dem Vollen schöpfen, einzig Kapitän Julian Latwesen ist krankheitsbedingt fraglich. „Wir wollen uns oben festbeißen und zuhause natürlich den Dreier holen“, so Schönherr weiter.

Nach der 0:3-Niederlage in Springe empfängt Gehrden nun den Tabellenzweiten aus Enzen. Die Gäste mussten am vergangenen Wochenende ihre erste Saisonniederlage hinnehmen und wollen schnell zurück in die Erfolgsspur finden. Gehrden hingegen droht, bei einer weiteren Niederlage im Tabellenkeller stecken zu bleiben.

Im Duell der Kellerkinder trifft der 12. auf den 11. der Tabelle. Wunstorf kassierte am letzten Spieltag sechs Gegentore gegen Kirchdorf, während Leveste mit 0:2 gegen Arnum verlor. Beide Teams brauchen dringend Punkte, um nicht noch tiefer in den Abstiegssog zu geraten.

Arnum und Eldagsen sind Tabellennachbarn im Mittelfeld. Mit einem Sieg könnte sich der SVA in die obere Tabellenhälfte vorarbeiten, während Eldagsen nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur finden muss. Ein ausgeglichenes Duell, in dem Kleinigkeiten entscheiden dürften.