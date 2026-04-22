Pattensen marschiert, Rehren und Ihme-Rol bleiben dran Die Favoriten setzen sich in der Bezirksliga Hannover 3 ab von FD · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte Bewegung in allen Tabellenregionen. Während sich die Spitzenteams weiterhin keine Blöße geben, spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zunehmend zu. Mehrere Partien wurden erst in der Schlussphase entschieden – ein Zeichen für die wachsende Intensität der Saison.

Springe sicherte sich in einer dramatischen Schlussphase drei wichtige Punkte. Nach zweimaligem Rückstand gelang zunächst der Ausgleich, ehe Luca Thake in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen zeigt die Formkurve der Gastgeber damit wieder nach oben, während Lindhorst trotz guter Offensivmomente erneut ohne Zählbares bleibt.

Egestorf II drehte einen frühen Rückstand und feierte einen wichtigen Heimsieg im unteren Tabellendrittel. Nach dem Ausgleich kurz vor der Pause übernahm die Mannschaft die Kontrolle und stellte die Weichen früh im zweiten Durchgang auf Sieg. Wunstorf hingegen bleibt weiter abgeschlagen und konnte die Führung nicht nutzen.

Im Duell zweier formstarker Teams neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Eldagsen, zuletzt mit klaren Siegen im Aufwind, fand nur selten zu seiner Offensivstärke, während Leveste defensiv stabil agierte. Das torlose Remis hilft im Aufstiegsrennen jedoch keinem der beiden Teams entscheidend weiter.

Kirchdorf verspielte eine komfortable Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Gehrden zeigte Moral und kam spät zurück in die Partie. Für beide Mannschaften ist das Remis ein leistungsgerechtes Ergebnis, das jedoch tabellarisch nur begrenzt weiterhilft.

Ihme-Roloven bleibt im Titelrennen und setzte sich in Enzen spät durch. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entschieden zwei Treffer in der Schlussphase die Partie zugunsten der Gäste. Enzen hielt lange dagegen, konnte dem Druck am Ende jedoch nicht standhalten.

Rehren bestätigte seine starke Form und gewann souverän in Rinteln. Julian Lattwesen erzielte beide Treffer und sorgte früh für klare Verhältnisse. Defensiv ließ der Tabellendritte kaum etwas zu und bleibt damit weiterhin dicht hinter der Spitze.

Arnum ließ im Auswärtsspiel wichtige Punkte liegen. Nach frühem Rückstand gelang zwar zeitnah der Ausgleich, doch in der Folge fehlte die Durchschlagskraft, um das Spiel zu drehen. Goltern hingegen punktet im Abstiegskampf und zeigte eine engagierte Leistung.