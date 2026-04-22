 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Pattensen marschiert, Rehren und Ihme-Rol bleiben dran

Die Favoriten setzen sich in der Bezirksliga Hannover 3 ab

von FD · Heute, 10:32 Uhr · 0 Leser
– Foto: Philipp Reichelt

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BZL Hannover St. 3
Jahn Lindh.
Kirchdorf
Pattensen
FC Eldagsen

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Hannover 3 brachte Bewegung in allen Tabellenregionen. Während sich die Spitzenteams weiterhin keine Blöße geben, spitzt sich die Lage im Tabellenkeller zunehmend zu. Mehrere Partien wurden erst in der Schlussphase entschieden – ein Zeichen für die wachsende Intensität der Saison.

Sa., 18.04.2026, 14:00 Uhr
FC Springe
FC SpringeFC Springe
TuS Jahn Lindhorst
TuS Jahn LindhorstJahn Lindh.
3
2
Abpfiff

Springe sicherte sich in einer dramatischen Schlussphase drei wichtige Punkte. Nach zweimaligem Rückstand gelang zunächst der Ausgleich, ehe Luca Thake in der Nachspielzeit den umjubelten Siegtreffer erzielte. Nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen zeigt die Formkurve der Gastgeber damit wieder nach oben, während Lindhorst trotz guter Offensivmomente erneut ohne Zählbares bleibt.

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr
1. FC Germania Egestorf-Langreder
1. FC Germania Egestorf-LangrederEgestorf-L. II
Türkspor Wunstorf
Türkspor WunstorfWunstorf
3
1
Abpfiff

Egestorf II drehte einen frühen Rückstand und feierte einen wichtigen Heimsieg im unteren Tabellendrittel. Nach dem Ausgleich kurz vor der Pause übernahm die Mannschaft die Kontrolle und stellte die Weichen früh im zweiten Durchgang auf Sieg. Wunstorf hingegen bleibt weiter abgeschlagen und konnte die Führung nicht nutzen.

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr
FC Eldagsen
FC EldagsenFC Eldagsen
TV Jahn Leveste 1922
TV Jahn Leveste 1922TV Jahn
0
0
Abpfiff

Im Duell zweier formstarker Teams neutralisierten sich beide Mannschaften weitgehend. Eldagsen, zuletzt mit klaren Siegen im Aufwind, fand nur selten zu seiner Offensivstärke, während Leveste defensiv stabil agierte. Das torlose Remis hilft im Aufstiegsrennen jedoch keinem der beiden Teams entscheidend weiter.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Gehrden
SV GehrdenGehrden
TSV Kirchdorf am Deister
TSV Kirchdorf am DeisterKirchdorf
2
2
Abpfiff

Kirchdorf verspielte eine komfortable Zwei-Tore-Führung und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen. Gehrden zeigte Moral und kam spät zurück in die Partie. Für beide Mannschaften ist das Remis ein leistungsgerechtes Ergebnis, das jedoch tabellarisch nur begrenzt weiterhilft.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Enzen
TuS Schwarz-Weiß EnzenSW Enzen
SV Ihme-Roloven 1947
SV Ihme-Roloven 1947Ihme-Rol
1
3
Abpfiff

Ihme-Roloven bleibt im Titelrennen und setzte sich in Enzen spät durch. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich entschieden zwei Treffer in der Schlussphase die Partie zugunsten der Gäste. Enzen hielt lange dagegen, konnte dem Druck am Ende jedoch nicht standhalten.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC Rinteln 1911
SC Rinteln 1911SC Rinteln
MTV Rehren A/R 1911
MTV Rehren A/R 1911MTV Rehren
0
2
Abpfiff

Rehren bestätigte seine starke Form und gewann souverän in Rinteln. Julian Lattwesen erzielte beide Treffer und sorgte früh für klare Verhältnisse. Defensiv ließ der Tabellendritte kaum etwas zu und bleibt damit weiterhin dicht hinter der Spitze.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Goltern
TSV GolternGoltern
SV Arnum
SV ArnumSV Arnum
1
1
Abpfiff

Arnum ließ im Auswärtsspiel wichtige Punkte liegen. Nach frühem Rückstand gelang zwar zeitnah der Ausgleich, doch in der Folge fehlte die Durchschlagskraft, um das Spiel zu drehen. Goltern hingegen punktet im Abstiegskampf und zeigte eine engagierte Leistung.

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Luthe
TSV LutheTSV Luthe
TSV Pattensen
TSV PattensenPattensen
2
6
Abpfiff

Tabellenführer Pattensen wurde seiner Favoritenrolle eindrucksvoll gerecht. Trotz zwischenzeitlicher Gegenwehr ließ die Mannschaft offensiv keine Zweifel aufkommen und setzte sich am Ende deutlich durch. Besonders die Effizienz vor dem Tor unterstrich die Ambitionen im Aufstiegsrennen, während Luthe defensiv erneut große Probleme offenbarte.