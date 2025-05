Pattensen klettert, Tündern geht in zweiter Hälfte unter, Evesen siegt

In der Landesliga Hannover fand am vergangenen Wochenende der vorletzte Spieltag statt und eine weitere Entscheidung ist gefallen. Der VfL Bückeburg muss den schweren Gang in die Bezirksliga antreten. Nach der Niederlage gegen Hemmingen-Westerfeld braucht Tündern im letzten Saisonspiel Schützenhilfe..